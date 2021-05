Déconfinement : ce qui rouvre en Creuse ce mercredi 19 mai

Ce mercredi, on rentre dans la deuxième phase de ce déconfinement, avec un début de retour à la vie normale, et la réouverture tant attendue des bars et des restaurants, qui sont fermés depuis le mois d'octobre. Cette réouverture est partielle dans un premier temps, les clients pourront seulement être accueillis en terrasse.

Les commerces non essentiels rouvrent également ce mercredi, mais aussi les musées, comme par exemple le musée de l'Île de Vassivière ou l'espace Monet Rollinat à Fresselines. Le musée de Guéret étant toujours en travaux il n'est pas concerné.

C'est reparti aussi pour les cinémas et les théâtres. L'espace Fayolle propose par exemple la pièce "Marx et la poupée" à 19h ce jeudi 20 et vous pouvez vous y rendre sans problème de couvre feu puisqu'il repoussé à 21h.

Vous pourrez aussi vous rendre de nouveau dans les parcs zoologiques, ce qui veut dire que le Parc à loup de du Grand Guéret rouvrent ses portes. Le Labyrinthe géant des Monts de Guéret également.

Et puis un premier festival va venir très rapidement en Creuse, dès ce dimanche, avec le coup d'envoi des "Drôles de bistrots" organisé par l'association Pays'Sage qui organise habituellement les bistrots d'hiver, annulés cette année. Une première journée organisée à Flayat, avec débat le matin, repas à midi et spectacle l'après-midi, le tout en plein air.