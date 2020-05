Déconfinement : ce qui rouvre ou reste fermé ce lundi en Nord-Pas-de-Calais

Après presque deux mois de confinement, depuis le 17 mars, la France entame ce lundi 11 mai son déconfinement progressif. On fait le point sur qui reprend ou ne reprend pas en Nord-Pas-de-Calais.

Ce lundi 11 mai, la France entame son déconfinement progressif. Après presque deux mois sous cloche, la vie va commencer à reprendre "presque" normalement. Tour d'horizon de ce qui rouvre ou reste fermé à partir de cette semaine.

Les transports

Ce lundi 11 mai sonne comme une rentrée pour des milliers de salariés qui vont retrouver leurs bureaux, commerces, boutiques... Ce qui va être sans doute parmi les choses les plus remarquables de ce lundi 11 mai ce sera donc la circulation. Automobile d'abord. Elle est difficile à anticiper.

Et puis bien sûr, les transports en commun. Largement réduits pendant le confinement, les services de bus et de métros se remettent en route ce lundi. Ils ne fonctionneront pas à plein régime mais entre 60 et 80% de leur capacité suivant les secteurs. Les détails sont à retrouver ici.

La SNCF également va remettre ses trains sur les rails. Réduit à 15%, le trafic va reprendre à 50% ce lundi sur le réseau TER Hauts-de-France et toutes les lignes rouvrent. Le détail des mesures, du plan de transports et des règles sanitaires est à lire ici.

Les commerces et services

Les commerces jusqu'ici contraints à la fermeture, en particulier les commerces non-alimentaires vont enfin pouvoir rouvrir. Les boutiques de vêtements, les coiffeurs, les salons de beauté, les fleuristes peuvent accueillir leurs clients en respectant les règles sanitaires.

De même, les boutiques des grands centres commerciaux comme Euralille, V2 à Villeneuve-d'Ascq, ou Cité Europe à Coquelles devraient rouvrir progressivement leurs portes à compter de ce lundi.

Les écoles

Les crèches, les écoles maternelles et primaires peuvent rouvrir à compter de ce lundi. Toutes ne rouvrent pas. Certaines communes ont pris des arrêtés pour maintenir leurs écoles fermées jusqu'à nouvel ordre. D'autres ont reporté la rentrée à la semaine prochaine ou la suivante. Le détail est à retrouver ici.

Les écoles accueilleront les élèves dits "prioritaires" (enfants de personnels soignants, de policiers, de pompiers, élèves décrocheurs...) ou dont les parents sont volontaires. Ils seraient 25% à être volontaires dans le Nord d'après le SNUIPP-FSU, le premier syndicat des enseignants du premier dégré.

Les collégiens et les lycéens du Nord-Pas-de-Calais ne connaissent pas encore leur date de rentrée.

Activités de plein air

Les sports de plein air, individuels et sans contact sont à nouveau autorisés (golf, tennis, course à pied par exemple). Vous pouvez également retourner faire des promenades en forêts.

En revanche, les parcs et jardins restent fermés à l'exception du parc de la citadelle de Lille. La mairie a décidé sa réouverture à compter de ce lundi.

à lire aussi Déconfinement : le parc de la citadelle à Lille va rouvrir ce lundi 11 mai

Aller à la plage

Pour le moment, la règle nationale reste la fermeture des plages. Mais les préfets peuvent autoriser leur réouverture sur demande des collectivités locales. Les élus du Dunkerquois doivent notamment faire une demande en ce sens ce lundi pour permettre la réouverture des plages.

à lire aussi Déconfinement : certaines plages pourront rouvrir avant le 2 juin par dérogation préfectorale

Aller à la bibliothèque ou au musée

Les bibliothèques et les médiathèques sont autorisées rouvrir à partir de ce lundi, de même que les petits musées. Le musée du Louvre-Lens espère lui pouvoir rouvrir dans le deuxième temps du déconfinement à compter du 2 juin.

Voir ses amis et ses proches

A partir de ce lundi, les déplacements sont plus libres. Il n'y a plus besoin d'attestation. Vous pouvez vous déplacer dans un rayon de 100km de votre domicile (cette règle ne s'applique pas si vous ne changez pas de département. Vous pouvez faire plus de 100km.)

Vous pouvez donc rendre visite à des proches s'ils habitent dans ce rayon de 100km. Bien sûr, il convient de respecter les gestes barrières et donc d'éviter les embrassades et de ne pas se réunir à plus de 10 personnes.

Cafés, bars, restaurants, cinémas, théâtres

Quant à la vie sociale et culturelle, elle reste très restreinte. Les cafés, les bars, les restaurants, les discothèques, les cinémas, les théâtres, les salles de concerts restent fermés. Leur sort sera réétudié fin mai.

Les festivals, les manifestations sportives (match de football par exemple) sont également toujours interdits hormis la course hippique qui reprend ce lundi avec le quinté qui se court à Vichy, à huis clos.