Déconfinement : ce qui sera possible de faire ou pas en Mayenne à partir de lundi

Après huit semaines de confinement, la vie va reprendre de façon un peu plus normale. En Mayenne, comme partout ailleurs, il y a ce qui sera de nouveau permis à partir de lundi et ce qui reste interdit.

17 mars - 10 mai, c'est la période qui restera dans comme celle d'un confinement inédit en France dans l'histoire contemporaine. A partir de lundi 11 mai, place au déconfinement. Cela veut dire que certaines interdictions sont levées mais d'autres sont maintenues.

Ce qui reste interdit

L'accès aux lacs et aux bases nautiques est toujours interdit. En Mayenne, la Rincerie et la Haie-Traversaine par exemple sont concernées.

La navigation sur la rivière Mayenne reste interdite.

Pas de levée d'interdiction non plus pour les cérémonies religieuses. Les pouvoirs publiques évoquent la date du 29 mai pour une reprise.

Les bars et restaurants sont toujours fermés mais certains proposent déjà des offres de plats à emporter.

Ce qui est de nouveau possible

Ce qui change, c'est bien sûr que la plupart des commerces vont rouvrir.

Et puis, c'est surtout la liberté retrouvée concernant le déplacements autour de chez soi. Plus de justificatif, plus besoin de remplir à chaque fois son attestation dérogatoire. Mais il y a quand même des limites. Pas plus de 100 km à vol d'oiseau autour de son domicile. Pour aller au-delà, une attestation sera encore nécessaire et pour des motifs impérieux.

Les bibliothèques ont le droit de rouvrir mais dans les faits, ce ne sera pas le cas partout dans l'immédiat.

Même chose pour les musées. Mais par exemple, ceux du département (CIAP du Château de Sainte-Suzanne, musée Robert Tatin, musée archéologique de Jublains) ne rouvriront que samedi prochain (le 16 mai).

L'accès aux bois, aux forêts est de nouveau possible avec toujours cette règle : pas plus de dix personnes par groupe. Concernant les parcs et jardins publics, c'est aussi une réouverture, le département de la Mayenne étant classé vert sur la carte du déconfinement.

Enfin, le chemin de halage le long de la Mayenne et la voie verte seront accessibles à partir du mardi 12 mai.