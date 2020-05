Déconfinement : ce qui change ce lundi dans vos départements

Réouverture des écoles, des entreprises, reprise des transports en commun... A partir de ce lundi 11 mai, premier jour du déconfinement, on retrouvera un peu de la "vie d'avant". On fait le point sur ce qui va changer dans les Bouches-du-Rhône et le Var.

Le gouvernement a insisté sur ce point : le déconfinement sera "progressif". Il entamera sa première phase ce lundi 11 mai. Ça ne veut pas dire que nous retrouverons "la vie d'avant", mais au moins une partie. On vous récapitule les mesures principales de cette première phase, dans les Bouches-du-Rhône et le Var.

Les écoles

Les enfants de maternelle et de primaire devraient retrouver le chemin de l'école ce lundi. Enfin, en principe, car elles seront ouvertes seulement si les maires ont donné leur accord. Dans les Bouches-du-Rhône seul la moitié des communes rouvriront bien leurs écoles ce lundi. Dans le Var, ce sont les trois quart des communes.

Les entreprises

L’activité économique de la région PACA serait inférieure de 33,2% par rapport à la "normale", soit un choc économique de même ampleur que celui de l’ensemble de la France, selon l'INSEE. Les zones des Alpes et de la Côte d’Azur sont les plus concernées. Ce lundi les commerces non alimentaires peuvent rouvrir. Vous pourrez donc aller chez le coiffeur, dans une librairie, voir votre kiné ou votre dentiste...

Les transports en commun

À partir de ce lundi le port du masque sera obligatoire dans tous les transports en commun en France, à partir de 11 ans. Dans les Bouches-du-Rhône et le Var les bus, tramways et métros ne seront pas réservés à ceux qui travaillent comme ça sera le cas à Paris en heure de pointe. Plus besoin d'attestation pour circuler donc, à moins que vous n'alliez à plus de 100 kilomètres de chez vous. Cependant le trafic sera réduit, et les transports adaptés aux mesures sanitaires. On devrait avoir en moyenne 75% de l’offre habituelle dans les grandes villes comme Marseille, Toulon ou Aix-en-Provence.

Les balades

Fini de tourner en rond : vous pourrez dès lundi retourner dans la nature, à plus d'un kilomètre de chez vous. Mais attention : toutes les sorties ne sont pas autorisées. Il faudra par exemple patienter pour aller à la plage, ou se balader dans les Calanques. Les massifs forestiers des Bouches-du-Rhône restent également inaccessibles pour l'instant.