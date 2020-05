Déconfinement : ce qui va changer en Île-de-France

Après deux mois de confinement, les Franciliens vont pouvoir progressivement retrouver un semblant de quotidien. Dès ce lundi, le déconfinement se fait progressif dans la région. Tour d'horizon de ce qui change ou non à partir du 11 mai.

Dès ce lundi 11 mai, date du premier jour du déconfinement, plus besoin d'attestation de déplacement pour faire vos courses. Le document n'est plus demandé pour vos sorties de moins de 100 kilomètres. En revanche, pour prendre les transports en commun, en Île-de-France, aux heures de pointe, vous devrez vous munir d'une nouvelle attestation.

Retour des marchés dans la capitale

Pour de nombreux Parisiens, ce déconfinement, c'est aussi l'occasion de retrouver les marchés alimentaires ou non, couverts ou de pleine air, fermés pour lutter contre l'épidémie. Ils ouvriront à nouveau aux jours habituels en respectant les consignes sanitaires.

Les rideaux métalliques se lèvent aussi sur les autres commerces, à l'exception des bars et restaurants. Le shopping est possible dans les trois-quart des centres commerciaux de la région. Les sites de plus de 40 000 mètres carrés comme le forum des Halles devront encore patienter.

La nature accessible

Pour prendre l'air, les 50 forêts domaniales franciliennes sont à nouveau accessibles si vous habitez à moins de 100 kilomètres de l'une d'elles. S'évader dans les bois doit se faire, là encore, en observant les mêmes consignes sanitaires qu'en ville. Les parcs parisiens restent fermés mais vous pourrez vous balader, et non vous prélasser, sur les voies sur berge, l’esplanade des Invalides ou au champ de Mars rouverts mais menacés de fermeture en cas d'attroupements.

Pour les sportifs, les restrictions d'horaires sont levées dans la capitale. Plus besoin de courir avant 10h00 ou après 19h00. Les piscines et les stades demeurent fermés.

Enfin, le stationnement reste gratuit à Paris pour les résidents, vos visiteurs devront à nouveau chercher l'horodateur sur le trottoir.