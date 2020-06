Déconfinement : certains hôtels d'Avignon ne rouvriront pas avant septembre

Les festivaliers et la clientèle d'affaires ne sont pas encore revenus à Avignon. Les taux de réservation sont autour de 7% dans les hôtels. Certains rouvrent cet été et multiplient les initiatives pour attirer aussi les Avignonnais. D'autres établissements d'Avignon restent fermés pendant l'été

Les hôtels d'Avignon souffrent du manque de touristes français ou étrangers. La clientèle d'affaires et des séminaires ou congrès n'est pas revenue à Avignon. La clientèle des festivaliers a aussi annulé ses séjours prévus en juillet. Le taux de réservation est entre 5 et 10% quand il frôle les 100% un été ordinaire.

Certains hôtels rouvriront seulement en août ou septembre. D'autres rouvrent en ce moment comme le Novotel d'Avignon Centre. Ils se réinventent pour séduire aussi la clientèle d'Avignon.

Un festival à l'hôtel pour un "cluster" de l'humour

Les couloirs sont vides. Personne dans les chambres du Novotel Avignon Centre. Le cahier de réservation de Wilfried Tardy est vide. Le directeur confie que "pour juillet et août, on est sur un taux d'occupation entre 5% et 10%. On a perdu énormément de chambres". D'habitude, l’hôtel entre gare et remparts est rempli à 100%.

Pour faire revivre l'établissement, le directeur a imaginé un festival avec 150 personnes au bord de la piscine et sur les balcons de l'hôtel. Ce sera le Bo Patio du Rire. Les mesures barrières seront respectées, mais Wilfried Tardy espère créer à Avignon du 11 au 19 juillet un "cluster" de l'humour.

Il propose aussi aux Avignonnais de venir passer la journée à l’hôtel : "on peut venir déjeuner et profiter de la piscine l’après-midi avec massage en bord de bassin pour que les Avignonnais puissent vivre une journée à l’hôtel et découvrir ce lieu unique".

Hôtels fermés par manque de réservation

L'hôtel Mercure du Pont d'Avignon rouvrira le 31 juillet. L’hôtel Mercure du Palais des Papes restera fermé jusqu'au 1er septembre. La directrice de ces deux hôtels explique qu'elle a perdu 90% des réservations pour cet été : "sur juillet, on tourne sur 98% de taux d’occupation en année classique mais actuellement on est sur 7% de réservation. Et on présume que certains ne viendront pas car c'est de la clientèle étrangère".

La directrice des hôtels Mercure d'Avignon confie : "on a quelques clients français cet été, mais pas suffisamment pour ouvrir l’hôtel. La quasi totalité des équipes est au chômage partiel. Il ne reste à l’hôtel que des personnes pour assurer la sécurité du bâtiment. Nous avons stoppé les recrutements de saisonniers qu'on fait en mars.

Outre les touristes, Avignon est aussi une ville de congrès et là aussi, c'est pareil. Ce sont des congrès qui n'auront pas lieu cette année. Certains congrès sont reportés à l'année prochaine et çà nous rassure mais il y aura un gros manque à gagner, difficile à chiffrer pour l'instant."