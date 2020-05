L'accès est de nouveau autorisé pour dix lacs et plans d'eau du Jura, ainsi que trois musées. Le Préfet a pris un arrêté ce 20 mai, pour le week-end prolongé de l'Ascension.

Déconfinement : ces dix lacs et plans d'eau du Jura rouvrent au public pour ce week-end prolongé

Il fait beau, il fait chaud et vous allez pouvoir en profiter au bord des lacs et des plans d'eau, malgré l'épidémie de coronavirus. Dix lacs et plans d'eau du Jura sont de nouveau ouverts au public, après une interdiction d'accès lié au confinement. Le Préfet du Jura a pris un arrêté ce mercredi 20 mai, à la veille du week-end de l'Ascension.

Dix lacs et plans d'eau rouverts

Ces dix sites sont :

Chalain

Vouglans (plages de La Mercantine, Surchauffant, Bellecin)Bellefontaine

Gevry

Les Rousses

Rahon

Rochefort-sur-Nenon

Beaufort-Orbagna

Chapelle-Voland

Crotenay

Les conditions d'accès et les horaires sont précisées dans les arrêtés, que vous pouvez consulter ici.

Un parc animalier et trois musées aussi

Le Préfet autorise aussi la réouverture du parc animalier du Hérisson ,à Menetrux-en-Joux.

Il donne aussi le feu vert à trois musées du département :

Le Musée des Beaux-Arts à Dole

Le Musée de la Vigne et du vin à Arbois

Le Musée du Jouet à Moirans-en-Montagne