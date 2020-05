"Je retrouve une ville apaisée" : le retour d'une Parisienne exilée

Deux mois qu'elle n'avait pas mis les pieds à Paris. Et c'est une "ville apaisée", qu'a retrouvé Sylvie Pujot à son retour la semaine dernière. Cette habitante du 15eme arrondissement appréhendait pourtant de revenir après avoir passé le confinement dans une maison du Gers. Si la décision n'avait tenu qu'à elle, elle ne serait d'ailleurs pas rentrée tout de suite. "Mais les enfants avaient très envie de revoir leur amis et aussi leur papa, resté à Paris".

Finalement, Sylvie Pujot a été agréablement surprise. "Je craignais de trouver des gens grognons. Et en fait pas du tout. La ville est plus calme. Il y a moins de voitures, de pollution, de gens qui courent partout. Alors que les Parisiens partis se confiner en région ont souvent été pointés du doigt, elle n'a pas senti d'animosité en rentrant. "C'est surtout moi qui me suis peut-être sentie coupable d'avoir quitté le navire, de ne pas avoir vécu la même chose que ceux qui sont restés confinés".

Après avoir vécu loin de la foule, Sylvie Pujot redoutait d'avoir à affronter de longues files au supermarché. Mais ce n'est pas le cas, constate-t-elle avec plaisir. "Oui c'est vrai il y a plus de monde, mais ce n'est pas gênant. En tout cas, je ne me sens pas plus en danger ici", assure la Parisienne, qui a contracté le Covid-19. Si c'était à refaire, aucune hésitation toutefois. Sylvie Pujot repartirait dans le Gers.