Déconfinement : changerez-vous de magasin le jour d’après ? Des chercheurs tentent de le savoir

Vous avez changé vos habitudes de consommation depuis le début du confinement, mais allez-vous préférer le magasin de proximité après la crise du coronavirus ? C’est possible et des chercheurs lorrains tentent de le mesurer avec une enquête du laboratoire de géographie de l’Université de Lorraine.

Vous êtes nombreux à avoir fait des provisions plus importantes dans la première semaine du confinement. Et par la suite, vous avez aussi sûrement changé votre manière de consommer avec moins de magasins, plus de « drive ». A qui va profiter ces bouleversements après le déconfinement ? Des chercheurs Lorrains tentent de le savoir dans une étude lancée par le centre de recherche en géographie Loterr avec déjà plusieurs milliers de réponses.

Les spécialistes du laboratoire de géographie de l’Université de Lorraine ont lancé leur enquête très rapidement, dès la première semaine de confinement et le nombre de réponses - plus de 2400 - est allé au-delà des espérances pour ce type d’enquêtes lancées sur les réseaux sociaux et par courrier électronique.

Les habitudes sont difficiles à changer, mais quand on est contraint au changement durablement on garde ces habitudes.

Pour l’heure, il est trop tôt pour tirer des enseignements précis du mode de consommation, les logiciels permettant l’analyse fine et les corrections statistiques sont sur des ordinateurs de l’Université de Lorraine et inaccessible pour les chercheurs en télétravail. Mais l’étude permet d’avancer quelques pistes.

Le confinement est-il respecté ?

Oui globalement dans les premiers jours, mais certains multiplient leurs courses, jusqu’à 16 magasins par semaine.

Est-ce une aubaine pour les chercheurs ?

Oui, c’est la première fois depuis la seconde guerre mondiale que l’on vit une période de confinement qui oblige à changer ses habitudes.

Qui va profiter de la crise ?

Les commerces de proximité mais aussi les supermarchés - au détriment des hypermarchés - risquent de tirer leur épingle du jeu. Par ailleurs, le développement du « drive » s’est accéléré et pourrait continuer, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions.

Pour nous, géographes, c'est une aubaine

Les chercheurs en géographie travaillaient déjà sur le commerce et l’attractivité des territoires, mais le confinement a quelque chose d’inédit et pourrait être très instructif.

Pour Mathias Boquet, enseignant-chercheur en géographie au laboratoire Loterr à l’Université de Lorraine, « l'intérêt, c’est justement de voir entre les routines qu'on avait auparavant, celle qu'on a vu pendant le confinement. Qu'est ce qui va rester ? Qu'est ce qui va disparaître d'un point de vue scientifique ? Pour nous, géographes, malheureusement, c'est une aubaine parce que ça nous permet de voir comment une situation de crise fait changer ou non nos habitudes de consommation.

L'hyper perd et le drive gagne

D'un point de vue spatial, pour l'instant, les supermarchés n'ont pas tellement baissé. Les hypermarchés, peut-être un peu, mais les supermarchés, pas vraiment. Parce que quand on a envie de faire des achats en gros, pour éviter d'avoir à sortir régulièrement, on a un large choix de produits. Le supermarché est donc le bon compromis entre la proximité du domicile, l'affluence moindre et le grand choix de produits. Et le supermarché reste le commerce actuellement plébiscité par les personnes qui ont répondu à l'enquête.

Et on voit qu'il y a eu un engouement pour le drive et les commandes en ligne, avec livraison à domicile ou récupération des produits. Ça, ça marche très, très bien et ça peut effectivement créer finalement de nouvelles manières de consommer en e-commerce.

On a un public qui multiplie les sorties dans les commerces. © Radio France - Thierry colin

Pour le commerce, les habitudes sont difficiles à changer, mais quand elles changent, quand on est contraint au changement durablement on garde ces habitudes. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même beaucoup de répondants qui disent qu’ils veulent préserver les commerces de proximité : on ne veut pas justement que ce soit le commerce sur internet qui gagne dans cette crise du coronavirus. Par cette situation du confinement on en revient encore à préserver le commerce local.

Dans le choix d'un magasin aujourd'hui, la proximité, c'est un des critères les plus fréquemment cités, plus que le prix. Nous allons pouvoir constater, pour les commerces, quels seront les gagnants et les perdants de la période du confinement.

Les courses : un motif de sortie pour certains

La plupart des gens respectent particulièrement bien les consignes de confinement, mais pas tous. Je n'ai pas encore identifié socialement, rationnellement, géographiquement de quel type de public il s'agit mais on a un public qui multiplie les sorties dans les commerces.

La tendance générale, c'est de fréquenter peu de commerces et de regrouper les achats mais on a des gens qui vont aller tous les jours faire des achats ( jusqu'à huit commerces différents) et pour un nombre de fréquentation de 16 commerces au cours de la semaine. On peut imaginer que l'isolement social du confinement conduit à multiplier les actes d'achat pour pouvoir continuer à voir un peu de monde et avoir un motif de sortie.»

Enquête toujours actuelle

L’enquête se déroule en quatre phases :

Au moment du confinement (premiers résultats) Durant la troisième semaine (au moment du pic de l’épidémie dans la région Grand Est) A la fin du confinement – ce qui permettra de voir si certains vont profiter des commerces pour sortir davantage de chez eux à partir du lundi 4 mai Après le confinement avec toujours une série de questions

Pour en savoir plus sur l'enquête de l'Université de Lorraine et vous pouvez encore répondre aux questions des scientifiques du Loterr, le laboratoire de géographie lorrain à partir du lundi 4 mai.

Reportage réalisé à distance par téléphone, tous les journalistes de Radio France à Nancy ont interdiction formelle de sortir pour réaliser des reportages.