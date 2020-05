Déconfinement - Comme sur le littoral, les "plages" de St-Pardoux et Vassivière devront attendre pour rouvrir

Beaucoup de choses vont rouvrir lundi avec le déconfinement. Mais les Lacs de Saint-Pardoux (87) et de Vassivière (87 et 23), deux grands lieux de loisirs en Limousin devront attendre. Ils sont considérés comme des "plages" identiques au littoral ! Leur réouverture obéira donc aux mêmes règles.

Le début du déconfinement, ce lundi 11 mai, marquera la réouverture des commerces (sous conditions), des écoles (partiellement), mais aussi des parcs et jardins du Limousin, où il faudra tout de même respecter les mesures de distanciation sociale pour évoluer, sachant que tout rassemblement reste interdit. A Limoges, les bords de Vienne rouvriront aussi à la balade, dans les mêmes conditions. En revanche, ce n'est pas gagné pour les grands lacs du Limousin, Saint-Pardoux et Vassivière, deux grands lieux de baignade et de bronzette fermés depuis près de deux mois. Ils sont en effet considérés comme des "plages" identiques à celles du littoral ! Leur réouverture obéira donc aux mêmes règles.

4 communes et 2 départements doivent être d'accord

Et la règle générale, c'est que ces lieux doivent rester fermés jusqu'à début juin. Théoriquement. Car une ouverture anticipée en mai est toutefois possible, sur demande expresse du Maire de la commune, et après autorisation du Préfet. Pour Saint-Pardoux, en Haute-Vienne, si le Maire le souhaite, cela pourrait aller vite. En revanche, pour le lac de Vassivière, ce sera une toute autre histoire. "On a la subtilité d'être à cheval sur quatre communes et deux départements", explique le Préfet de Haute-Vienne, Seymour Morsy. "Donc, je ne déciderai rien qui ne soit pas en phase avec ce que décidera ma collègue Préfète de la Creuse" dit-il, rappelant que ce sont bien les Maires qui doivent solliciter une demande de réouverture anticipée.

On ne va pas avoir un département qui dit oui et un département qui dit non

"Et c'est ensuite que nous analyserons l'accord, que nous donnerons ou que nous ne donnerons pas" complète Seymour Morsy, "mais on ne va pas avoir un département qui dit oui et un département qui dit non, car à ce moment là, on aurait à gérer l'afflux de l'un ou de l'autre".

Le temps que les quatre Maires des communes concernées se mettent d'accord, fassent une demande en bonne et due forme aux deux Préfectures qui devront ensuite valider les dossiers, cela prendra, au mieux, quelques jours. Il ne faut de toute façon pas compter sur une réouverture avant le week-end prochain, celui des 16 et 17 mai. Si par ailleurs toutes les conditions de sécurité sanitaires sont réunies.