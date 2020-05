Déconfinement : contrairement à Tours, pas d'arrêté préfectoral de fermeture des quais de Loire à Orléans

"A ce stade, on est loin des 700 personnes rassemblées sur les bords de Loire à Tours", explique ce vendredi matin la préfecture du Loiret, interrogée par France Bleu Orléans sur l'éventualité de la publication d'un nouvel arrêté d'interdiction des quais de Loire à Orléans. Un tel arrêté (qui a déjà été pris entre le 20 mars et le 11 mai) n'est donc pas d'actualité.

Ce jeudi, la préfecture d'Indre-et-Loire a, de son côté, pris un arrêté pour interdire l'accès aux bords de Loire dans toute la métropole de Tours, après des attroupements importants.

Rien de comparable, donc, à ce stade à Orléans. Même si le soir, on constate depuis quelques jours, avec le beau temps, qu'il y a du monde sur les quais de Loire, principalement entre le pont George V et le pont Thinat. La règle est connue : pas de rassemblement de plus de dix personnes, respect des gestes barrières et de la distanciation physique.

Les quais de Loire (peu fréquentés) jeudi 21 mai à Orléans, au niveau du quai du Châtelet - Droits réservés

La préfecture du Loiret rappelle, par ailleurs, qu'il est interdit d'utiliser le mobilier urbain sur les quais de Loire (bancs, transats, agrès de sports...), même si les "rubalises" délimitant cette zone d'interdiction d'accès ont été arrachées ces dernières heures.