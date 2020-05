Déconfinement : contrôles renforcés ce week-end en baie de la Baule

La foule est attendue sur le littoral durant ce long week-end de l'Ascension. Dans la baie de la Baule, de nombreux contrôles de police sont programmés sur les plages, dans les gares et sur les routes pour voir si les gens respectent la règle des 100 kms et l'interdiction de s'allonger sur le sable.

A toutes les entrées des plages de la Baule ou de Pornichet, des affiches rappellent qu'il est interdit de s'asseoir ou de s'allonger sur le sable. Mais ce mercredi en fin de journée hier, ils étaient des dizaines et des dizaines à se prélasser comme Valentin, en maillot de bain sur sa serviette : "Comme il y avait beaucoup de monde, j'ai fait la même chose" explique le jeune homme. A côté de lui, deux retraitées bauloises fument leur cigarette assises sur le sable. Elles savent qu'elles risquent 135 euros d'amende mais n'ont pu résister.

Contrôles sur les plages, sur les routes et dans les gares

Face à ces dérives, les contrôles vont se renforcer ce week-end. Une quinzaine de policiers nationaux seront mobilisés chaque jour. Ils vont effectuer des contrôles à l'arrivée de chaque train dans les gares de la Baule et de Pornichet et sur les routes pour voir si les gens respectent la règle des 100 kms. Les contrevenants seront verbalisés et priés de rentrer chez eux.

De nombreuses affiches rappellent les interdits © Radio France - Anne Patinec

Les plages pourraient fermer

Une patrouille de policiers sera dédiée aux plages. L'après-midi, ils seront épaulés par un avion de la Police de l'Air et des Frontières qui leur permettra notamment de repérer les attroupements et les gens statiques sur les plages selon Cécile Daumas commissaire de police à la Baule. Des policiers municipaux, des agents de sécurité, des militaires de l'opération Sentinelle sont également mobilisés. Si trop d'infractions sont constatées, le préfet n'hésitera pas à fermer les plages même en plein week-end. Claude d'Harcourt a prévu de faire le point vendredi 22 mai. Dans la nuit de mardi à mercredi, sept jeunes qui buvaient de l'alcool sur la plage de la Baule ont été verbalisés par les policiers.