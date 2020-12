Déconfinement, couvre-feu, les nouvelles règles entrent en jeu ce mardi

A partir de ce mardi 15 décembre, c'est la fin du deuxième confinement instauré pendant les vacances de la Toussaint. Mais le retour du couvre-feu entre 20 heures et 6 heures du matin. Et cela va modifier quelques règles de notre quotidien.

"Ah zut, j'ai encore oublié mon attestation". Si vous faîtes partie de ceux qui n'avaient pas encore complètement intégré le fait de se munir d'une attestation avant de sortir de chez vous, vous allez être libéré de cette corvée. Au moins en journée.

Une attestation dérogatoire pour le couvre-feu

A partir de ce mardi 15 décembre, fini le bout de papier à glisser dans son sac ou le formulaire à remplir sur son téléphone. Vous pouvez désormais sortir sans attestation, entre 6 heures du matin et 20 heures. Mais attention, si vous devez être hors de chez vous la nuit, il faudra pouvoir présenter une attestation dérogatoire.

Plusieurs raisons sont acceptées : les déplacements professionnels, les trajets entre le domicile et le travail, les consultations médicales, l'aide aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants, les déplacements des personnes en situation de handicap et de leurs accompagnants, et la sortie des animaux de compagnie dans un rayon d'un kilomètre autour de chez soi. Finies en revanche les promenades et les courses, de toute façon les magasins seront fermés.

Plus de sorties, plus loin

Cette nouvelle étape marque aussi du changement pour les résidents des Ehpad à quelques jours des fêtes de fin d'année. Les personnes âgées vont pouvoir sortir et voir leurs proches. Au retour dans leur établissement, elles devront se faire tester et respecter un isolement de sept jours.

Les enfants qui pratiquent une activité sportive ou artistique en intérieur vont pouvoir reprendre. Au moins pour une semaine, ensuite ce sont les vacances.

Et enfin c'est ce mardi que la limite des déplacements dans un rayon de 20 kilomètres est levée. C'était une barrière indispensable à faire tomber, pour permettre à tous les Français de passer les fêtes de Noël et du Nouvel an en famille.