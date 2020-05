Déconfinement : crèches, écoles, marchés, commerces, parcs... Avignon a préparé son plan

La maire d'Avignon a présenté ce jeudi en visio-conférence les premières mesures du plan de déconfinement préparé depuis plusieurs semaines par les services municipaux.

Cécile Helle a rappelé que pour aborder cette nouvelle étape, une distribution de 200.000 masques était prévue, à raison de deux masques en tissus par habitant.

Elle a aussi détaillé les modalités de reprise pour les crèches, les écoles, les transports, les commerces, les services publics, les parcs et jardins, les musées et bibliothèques, des informations que vous retrouvez en détail dans cet article.

Réouverture progressive des crèches et des écoles

A partir du mardi 12 mai, les 57 écoles d'Avignon rouvriront leurs portes de 7h30 à 18h. Dans les écoles élémentaires, il n'y aura pas plus de 15 enfants par classe. Dans les écoles maternelles, quelle que soit la superficie des classes, les groupes d’enfants accueillis ne dépasseront pas l’effectif de 10. La rentrée se fera échelonnée selon le calendrier suivant :

Le lundi 11 mai : pré-rentrée des personnels enseignants et municipaux

: pré-rentrée des personnels enseignants et municipaux Le mardi 12 mai pour les élèves de grande section maternelle et les CP

pour les élèves de grande section maternelle et les CP Le jeudi 14 mai pour les élèves de moyenne section maternelle, CE1et CE2

pour les élèves de moyenne section maternelle, CE1et CE2 Le vendredi 15 mai pour les élèves de petite section maternelle et les CM1, CM2

Afin d’éviter les attroupements, les enfants arriveront et se repartiront en trois vagues :

Plus petits à 8h15 (départ à 16 h 15)

Moyens à 8h30 (départ à 16 h 30)

Plus grands à 8h45 (départ à 16 h 45)

La cantine maintenue et adaptée à la situation

Dès mardi 12 mai, la restauration scolaire sera assurée sur place dans les cantines, par la cuisine centrale. Les repas seront pris dans les salles de restauration scolaire avec pas plus de 15 enfants par service, ce qui va entraîner la multiplication des services. Les repas pourront être servis aussi dans des espaces extérieurs : le préau ou la cour.

La ville se prépare en effet, à partir du 2 juin, à avoir plus d'enfants à l'école. Il faudra sûrement à cette occasion organiser plus de services et des repas froids dans les espaces extérieurs.

Le périscolaire reprend à partir du 12 mai

Les activités périscolaires de l'après-midi reprennent à partir du 12 mai. Il en est de même pour les accueils du matin, du soir et de la pause méridienne. Près de 200 agents seront mobilisés. Pour les centres de loisirs le mercredi après-midi, les activités seront regroupées sur le site de certaines écoles sur le modèle de l’organisation mise en place lors des vacances de Toussaint.

Des préinscriptions pour reprendre dans les crèches, certaines restent fermées

Les crèches rouvriront à partir du 11 mai, avec une préinscription indispensable en amont des enfants. Sont concernées par la réouverture : Troubadours, Petite livrée, Pirouette, Crèches Familiales, Croix des Oiseaux, Monclar.

Certaines crèches restent fermées car elles sont trop petites pour permettre l'application des mesures sanitaires : crèches Persil, les Bambins, Farfantello, Do Ré Mi, Chapy, Courtine.

Le calendrier de réouverture des marchés de plein air

À partir du 11 mai, les marchés vont reprendre à Avignon. En fonction de leur importance et de leur configuration, voici le calendrier :

Dès le 11 mai, marchés avec étals alimentaires et manufacturés pour les marchés Trillade et Montfavet (mardi), Saint-Jean (jeudi), Pont-des-Deux-Eaux (vendredi), Carmes (samedi).

(mardi), (jeudi), (vendredi), (samedi). Dès le 11 mai, marchés avec exclusivement des étals alimentaires pour les marchés de La Rocade (mercredi), Monclar (vendredi), Préfecture (samedi), Saint-Chamand (dimanche). Les étals de produits manufacturés sur ces marchés devraient être réintroduits (en fonction du bilan de fonctionnement des 15 premiers jours de reprise) à partir du lundi 25 mai.

(mercredi), (vendredi), (samedi), (dimanche). Les étals de produits manufacturés sur ces marchés devraient être réintroduits (en fonction du bilan de fonctionnement des 15 premiers jours de reprise) à partir du lundi 25 mai. Dès le 11 mai, marchés des producteurs du centre-ville sur les allées de l’Oulle et de Montfavet (horaire : 16h30/19h à vérifier)

sur les allées de l’Oulle et de Montfavet (horaire : 16h30/19h à vérifier) Dès le 11 mai, marché brocante mardi, jeudi matin place pie et dimanche matin place des carmes.

Des mesures sanitaires ont bien sûr été prises pour assurer la sécurité de tous : marchés organisés en linéaire pour une meilleure gestion des flux clients, mise à disposition de gel hydroalcoolique aux entrées des marchés, limitation des étals à 10 m maximum, matérialisation devant chaque étal d’une distance obligatoire d’un mètre, protection des étals par film plastique ou écran plexiglas, port du masque très fortement recommandé tant pour les forains que pour les clients et interdiction de manipuler les produits par les clients.

Retrouvez la liste et les horaires des marchés forains sur avignon.fr.

100 personnes maximum dans les halles gourmandes d'Avignon

Les Halles gourmandes d’Avignon rouvriront le mardi 12 mai aux horaires habituels. Tous les commerçants reprennent à l’exception des buvettes et des restaurants. Voici les mesures sanitaires qui ont été prises et que chacun devra respecter :

Limitation à une seule entrée (rue Petite Meuse) et à une seule sortie (rue Bonneterie)

Limitation de l’entrée à 100 personnes maximum. Cette jauge pourra éventuellement être augmentée

Affichage des recommandations et des gestes barrières à l’entrée des Halles

Rappel de lavage des fruits et légumes avant consommation

Respect des espaces de distanciation devant les étals et dans les files d’attente

Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée des Halles

Etablissement d’un sens de circulation unique obligatoire dans certaines allées transversales

Matérialisation devant chaque étal d’une distance obligatoire d’1 m

Port du masque très fortement recommandé tant pour les commerçants que pour les clients

Les parcs et jardins accessibles à tous

À partir du 11 mai, les parcs et jardins d'Avignon seront à nouveau accessibles à tous. Les aires de jeux pour les enfants restent fermées. La présence des gardiens de parcs sera renforcée pour faire respecter la distanciation sociale, les gestes barrières et les regroupements de 10 personnes maximum. Des mesures de nettoyage de l'espace public ont été prises depuis plusieurs jours.

Dès le 18 mai, on pourra observer des moutons dans les parcs et jardins de la ville qui veut développer l'éco-pâturage.

Le déconfinement dans les bibliothèques avec des "drive"

Dans toutes les bibliothèques d'Avignon, tous les prêts en cours sont prolongés jusqu’au 30 août, il en est de même pour les inscriptions arrivant à échéance. À compter du mercredi 13 mai, un service de "drive" sera mis en place dans les quartiers grâce au bibliobus :

Mardi de 10 h à 12 h à Montfavet (Mairie ou Place de l’Eglise)

Mercredi de 14 h à 16 h : Mairie du Pont-des-Deux-Eaux (site habituel)

Jeudi de 15 h à 17 h : Monfleury (site Monclar)

Vendredi de 10 h à 12 h : Barthelasse (Allées Pinay/ site habituel)

À partir de la semaine du 18 mai, ouverture du point de retrait à Ceccano avec deux points de récupération (Jeunesse et Adultes) :

Mardi au vendredi de 11 h à 13 h et de 16 h à 18 h

Samedi de 11 h à 13 h et de 14 h à 16 h

À partir de la semaine du 25 mai, ouverture du Drive à Jean-Louis Barrault :

Mardi au vendredi de 16 h à 18 h et samedi de 14 h à 16 h

Réouverture des bibliothèques Champfleury, Pierre Boulle et Paul & Alice Cluchier aux horaires habituels.

À partir de la semaine du 1er juin, réouverture partielle des Bibliothèques Barrault et Ceccano aux horaires habituels accès aux collections adultes. Le système de "drive" jeunesse sera poursuivi à Barrault et Ceccano.

À partir de la semaine du 8 juin, réouverture de la bibliothèque de Saint-Chamand. L’ouverture des différents sites se fera avec des jauges adaptées à leur superficie.

Et dans les musées d'Avignon ?

Les cinq musées municipaux (Calvet, Lapidaire, Petit Palais, Requien et Palais du Roure) ont prévu de rouvrir le mercredi 20 mai aux horaires habituels. Le nombre de visiteurs sera défini par musée en fonction de leur superficie et certaines salles ne pourront pas être accessibles, car trop exiguës.

Ce qui n'est pas possible dans les mairies de quartier

Les mairies de quartier seront globalement ouvertes à partir du lundi 11 mai de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h du lundi au vendredi. Attention, certains actes ne seront toujours pas possibles au moment du déconfinement :

Mariages (en attente des directives nationales et locales)

Prêt des salles municipales aux associations conventionnées (en attente des décisions nationales et locales)

Location de salles municipales

Prises de rendez-vous usagers pour les demandes de Cni/passeport (reprise de l’activité après la période de distribution des masques, rendez-vous possibles uniquement auprès de l’Hôtel de Ville)

Médiations numériques (reprise après la période de distribution des masques)

Dix kilomètres de nouvelles pistes cyclables provisoires

Dans la continuité du plan de déplacement avec "les modes doux", 10 km de nouvelles pistes cyclables provisoires sont en cours d’aménagement, a annoncé la maire d'Avignon.

Des aménagements transitoires d’itinéraires sécurisés sont aussi en cours, comme l'élargissement des voies cyclables avenues de la Folie, Colchester, Wetzlar, Boccace, Eisenhower nord et Route de Lyon.

La ville d'Avignon veut aussi expérimenter les Vélorues sur Arrousaire et Sources. Tout au long de l’itinéraire, le vélo est prioritaire sur la voiture (zone 30 km/h) ce qui permet d’élargir sur certaines portions les trottoirs.

