Les locations touristiques étaient suspendues depuis le début du confinement en Normandie, par arrêtés préfectoraux. Dès ce lundi 11 mai, les gérants de gîtes vont de nouveau pouvoir accueillir du public, dans un rayon de 100 kilomètres et dans la limite de 10 personnes.

Déconfinement : Dans l'Orne et le Calvados, les propriétaires de gîtes se préparent à recevoir du public

"C'est une excellente nouvelle", réagit Brigitte Poirier, propriétaire de deux gîtes à Ouistreham. Dès ce lundi 11 mai, elle va de nouveau pouvoir accueillir du public, chose rendue impossible depuis le début du confinement en Normandie par des arrêtés préfectoraux. Les voyageurs ne devront cependant pas être plus de dix, et résider dans un rayon de 100 kilomètres.

"J'étais très triste de voir mes gîtes fermés, de recevoir des annulations en cascade. Et puis, financièrement, c'était une perte non-négligeable", confie la gérante, qui se veut maintenant optimiste pour la suite.

"On sent un bon frémissement, je reçois des appels, d'ailleurs, j'ai des Rouennais qui arrivent pour l'Ascension. Je suis en plein rangement et désinfection pour accueillir dans les meilleures conditions possibles", explique Brigitte Poirier.

Encore des interrogations

Après une période d'annulations, place aux réservations, mais également aux interrogations. Florence Barthélémy est propriétaire d'un gîte à Arromanches-les-Bains, elle y reçoit beaucoup de touristes étrangers.

"On a des réservations avec des personnes qui viennent d'Angleterre, de Suisse... Donc on ne sait pas comment ça va se passer. Personnellement, les mois de mai et de juin, je n'y crois pas trop", regrette la gérante qui propose une location en bord de mer.

Les gens ne veulent pas prendre de risques

"J'ai même eu des annulations pour juillet, car pour le moment les plages et restaurants sont fermés, les gens ne veulent pas prendre de risques", poursuit-elle.

De son côté, Bernard Chardon, propriétaire d'un gîte à Suré dans l'Orne, commence depuis quelques jours à recevoir des demandes de réservation pour cet été. S'il a hâte que son gîte s'anime de nouveau, il n'en n'est pas moins inquiet par les mesures sanitaires à respecter.

"Je ne sais pas encore ce qu'on va nous demander niveau désinfection. Mais ce n'est pas évident, dans un gîte, il y a des meubles, des canapés, des fauteuils... Désinfecter les poignées, on le faisait déjà. Mais j'attends les consignes pour savoir ce qu'il faudra faire, et ce qu'il faudra mettre à disposition des gens", raconte le gérant.