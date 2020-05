Déconfinement : dans la Somme, les "petits musées" ne veulent pas rouvrir tout de suite

Le plan de déconfinement présenté par le gouvernement autorise certains musées à rouvrir dès lundi 11 mai. Pas les gros comme le Palais des Beaux-Arts de Lille, ou le Louvre-Lens, pour qui la réouverture est repoussée à la prochaine étape de déconfinement le 2 juin, mais des petits musées, comme ceux du département la Somme. Pourtant presque aucun d'entre eux ne compte demander une réouverture immédiate.

1. Le public n'est pas là, pourquoi rouvrir ?

Pour l'instant, il n'y a guère que la cité souterraine de Naours qui a demandé à la préfecture l'autorisation de rouvrir ses galeries. Ailleurs, on attend. Au centre Sir John Monash, comme au musée franco-australien de Villers-Bretonneux, il n'y a pas de date de réouverture prévue. Le public y est à 92% Australien ou Néo-zélandais, or ils ont interdiction de voyager à l'étranger pour le moment, "et parmi les autres il y a la moitié de scolaires, qui sont annulés aussi !", s'écrie Yves Taté, l'administrateur du musée.

2. Le protocole sanitaire coûte très cher

A Péronne, le même problème se pose pour l'Historial de la Grande Guerre. Sans les touristes et les scolaires, il y aurait très peu de recettes cet été, et le protocole sanitaire pour les accueillir, à l'inverse, serait très coûteux à mettre en place : "Et on ne sait toujours pas ses contours précis, par exemple, est-ce qu'on doit imposer le port du masque ? Mais nous, on n'en a pas, de masques", explique Arnaud Lequeulx, de l'Historial.

3. Le chômage partiel plus avantageux ?

Au musée Somme 1916 d'Albert, l'objectif est même de rouvrir le plus tard possible, "au 1er septembre", dans l'idéal, explique son fondateur Thierry Gourlin : "Si je veux rouvrir dès maintenant, j'ai besoin minimum de deux salariés, pour l'accueil et la boutique. Il me faut minimum 30 entrée par jour à 7€ pour payer les charges. Je n'y arriverai pas. Et ce ne sont pas les Amiénois et Abbevillois qui vont venir à la place des touristes !"

En restant fermé, avec le chômage partiel de ses salariés pris en charge par l'Etat, "je n'ai plus que le téléphone, internet, et la mutuelle de mes salariés à payer. Comme ça, je peux tenir 2-3 mois, jusqu'au retour des touristes. J'ai déjà des réservations de groupes, mais pour début septembre", explique Thierry Gourlin. Reste à savoir si le chômage partiel sera prolongé par l'Etat au delà de la date butoir actuelle, fixée au 2 juin.