Déconfinement dans le Bas-Rhin : "nous sommes prêts" assure la préfète

"Les piliers de la prévention seront assurés dès le lundi 11 mai dans le Bas-Rhin." Josiane Chevalier, la préfète du département martèle ce message après l'annonce du déconfinement par le Premier ministre. "Nous sommes prêts à démarrer dès lundi."

Josiane Chevalier explique que dix millions de masques ont été commandés pour le Bas-Rhin par les services de l'Etat. Plus de 8.000 tests virologiques peuvent aussi être réalisés chaque semaine. La préfète du Bas-Rhin ajoute que les équipes d'appui sont prêtes pour assurer le suivi, voire l'isolement des malades.

Casser la chaîne de contamination

Pour "casser la chaîne de contamination", l'Agence Régionale de la Santé rappelle qu'il faut continuer à consulter son médecin traitant en cas de symptômes, qui valide la nécessité d'un test. Le malade est invité à donner une liste de personnes contact. C'est la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui se tournera vers elles pour leur demander de se faire tester à leur tour, et d'aller retirer des masques en pharmacie. 200 personnes sont mobilisées pour ce "tracing", et pour aider les personnes à s'isoler si nécessaire.

_"Le Bas-Rhin est prêt", mais "l'organisation de la vie des habitants, des entreprises, va changer,"_ reconnaît la préfète. Dans les écoles, la reprise sera très progressive. Le jeudi 7 mai au soir, le rectorat avait reçu 25% des réponses positives pour un retour en classe de la part des parents des élèves de CM2. Pour les professeurs, la proportion était de 35% d'enseignants prêts à retourner dans les écoles.

les enfants ont besoin d'école pour grandir et se construire"

La rectrice d'Académie explique qu'elle a dû convaincre et faire preuve de pragmatisme. Elisabeth Laporte salue l'engagement des maires, elle rappelle que "les enfants ont besoin d'école pour grandir et se construire." L'un des objectifs est de ramener à l'école les plus fragiles. Dans le Bas-Rhin, les écarts se sont ainsi creusés entre les élèves. Début avril, 14% des élèves de primaire en zone d'éducation prioritaire n'avaient pas répondu aux sollicitations, contre 3,5% seulement pour les élèves hors zone prioritaire. L'Académie travaille aussi sur la rentrée de septembre, "soumise à la situation sanitaire", rappelle la rectrice.

Quant à la polémique lancée par le président du conseil départemental du Bas-Rhin, estimant qu'un déconfinement en Alsace le 11 mai était une "pure folie", la préfète rappelle ce mantra "nous sommes prêts, le volet préventif est très important", et souligne que le gouvernement a pris la décision de déconfiner à partir de concepts scientifiques et de considérations sanitaires.