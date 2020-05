Déconfinement dans le Calvados : "avoir un camping-car, c'est un sacré avantage en ce moment"

Liberté, sécurité, autonomie... Avoir un camping-car en cette période de crise sanitaire est un avantage pour de nombreux adeptes. À Dives-sur-Mer (Calvados), l'aire de camping-car est complète en ce week-end ensoleillé.

Entre deux véhicules, Dominique et Dominique ont installé leurs transats pour bouquiner. Le couple arrive de Seine-Maritime, et ils ne le cachent pas : avoir un camping-car en ce moment, c'est le bon plan. "On peut être isolés malgré tout, dans notre petit monde tout en s'évadant. On est comme chez nous, on garde nos distances et on profite du soleil", confie le couple de retraités, pour qui le camping-car n'a "que des avantages, en toutes circonstances."

Dominique et Dominique sont venus de Seine-Maritime en camping-car pour profiter du soleil à Dives-sur-Mer. © Radio France - Léa Dubost

Même constat pour Marie et Lydia. Les deux amies sortent de leur fourgon pour partir se promener à vélo.

"Cela ne demande pas une grosse organisation. Ça nous permet de vivre dehors et d'avoir cette sensation de vacances, en étant proches de chez nous. Nos amis sont restés chez eux ce week-end, et nous on est en vacances. Avoir un camping-car ou un fourgon en ce moment, c'est un sacré avantage", sourient les Rouennaises.

Trois amies sont venues de Rouen pour passer le week-end à Dives-sur-Mer. © Radio France - Léa Dubost

Quelques véhicules plus loin, Marie-Claire regarde son mari jouer à la pétanque avec son fils. Après 30 ans de camping-car, elle n'y voit que des avantages.

"On va de petites communes en petites communes, on profite. Les campings sont fermés, donc si nous n'avions pas notre camping-car, nous ne pourrions pas sortir", explique l'Euroise.

Cette famille originaire de l'Eure voyage en camping-car depuis 30 ans. Ils sont venus à Dives-sur-Mer pour le week-end de l'Ascension. © Radio France - Léa Dubost

Les camping-caristes prennent tout de même soin de garder leur distance et de respecter les gestes barrières, ce qui n'empêche pas les rencontres entre voisins. Et tous sont d'accord, c'est "que du bonheur."