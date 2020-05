Déconfinement dans le Tarn: les entreprises comme les Poteries d'Albi se préparent

Aux Poteries d'Albi, on a pris des mesures pour sécuriser les clients et les salariés.

En ce moment dans la plupart des entreprises, on se prépare au retour des salariés lundi 11 mai. Un retour qui s’annonce dans la plupart du temps progressif. Les entreprises vont tester des modes de travail qui protégeront au mieux les employés. Souvent, quelques uns d'entre-eux vont continuer de télé-travailler une partie du temps. Quand cela n’est pas possible, les horaires vont être aménagés.

Marquage au sol et pas plus de 11 personnes dans le magasin

Dans le Tarn, aux poteries d’Albi, la boutique va rouvrir le 11 mai. Et la dirigeante de l’entreprise travaille pour sécuriser ses clients mais surtout ces employés et notamment ces potiers qui travaillent dans les ateliers depuis quelques jours. Le magasin, l’atelier, les services administratifs de l’entreprise ont été fermés pendant 7 semaines. Mais depuis quelques jours, il y a beaucoup de travail. Lore Camillo, la patronne des Poteries d’Albi doit tout changer. "On a un peu transformé le magasin… Il y aura un cheminement pour aller dans la cour. Et puis, on a fait un marquage devant les caisses. Ici, on a choisi 2 mètres de distance entre tout le monde. On ne veut prendre aucun risque."

Les poteries d’Albi n’accepteront que 6 clients en même temps, bien moins que les recommandations de l’état (fixé à une vingtaine vu la taille du lieux ), pour être sûr que la sécurité de chacun soit respectée. Des autocollants au sol, du plexiglas pour la caisse, une coupelle pour le paiement ( ça c’est facile puisqu’elles sont fabriquées aux Poteries d’Albi ) : autant de précautions pour accueillir au mieux les clients.

Horaires et quelques règles modifiées pour les salariées.

Mais Lore Camillo est aussi très attentive aux employés. "Au début ils avaient très peur de venir travailler. Peur pour leur vie. On a des masques évidemment. Il y a aussi des visières pour les salariés. Les filles, elles ont chacune un grand bureau. Et l’important, c’est que les gens ne rentrent pas dans leur bureau. Pour la production, j’ai divisé les équipes entre le matin et l’après-midi. De manière qu’ils soient moins nombreux à chaque poste Pour le défournement, avant, ils défournaient à deux. Là, ils ont ordre de défourner un par chariot."

Après sept semaines de fermeture, ce sera un retour très progressif. © Radio France - SM

Et pour la trentaine de salariés, ce sont de nouveaux changements. "Ça peut créer des tensions entre les salariés et l’employeur. Ce n’est pas simple. On n’a pas de travail. Il y a du chômage partiel. Il y a des tensions du point de vue économique. Donc on vient encore rajouter des changements de règles, des changements d’horaire. Donc c’est hyper perturbant pour eux. Il y a besoin de remettre de la confiance. Et de prendre du temps pour expliquer. "

Et Lore Camillo espère surtout que le travail et les ventes vont reprendre. Car les jardineries, principal débouché des Poteries, ont été quasiment toutes fermées jusqu’à la mi avril. L’entreprise tarnaise a donc été très touchée par l'arrêt d'activité. D'autant plus que mars avril et mai sont les trois mois où les ventes de pots sont normalement les plus importantes. " Mais cette période inédite va peut-être permettre de nous interroger sur notre dépendance aux exportations. Et puis, les gens vont peut-être moins partir cet été et avoir envie de prendre soin de leurs jardins."