Déconfinement dans les Landes : "à croire que les Landais sont plus sages que les Bretons"

Des maires de Bretagne ont décidé de refermer leurs plages estimant que les règles sanitaires n’ont pas été respectées par les utilisateurs. Ces élus ont relevé trop d’incivilité et craignent l’affluence de ce week end prolongée de l’Ascension.

"En général, cela s'est très bien passé"

Dans les Landes, Hervé Bouyrie, maire de Messanges et président du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises, tire lui un bilan positif de cette première semaine de réouverture des plages landaises : "franchement oui. Parce que dès le départ, les gens ont eu conscience de la chance qu'ils avaient de pouvoir retourner sur les plages et ont accepté toutes les conditions qui ont été mises en oeuvre pour faire respecter les règles sanitaires. En général, cela s'est très bien passé."

Qu'en sera-t-il lors de ce week-end prolongé de l'ascension où l'affluence pourrait être plus importante sur le littoral ? "Le phénomène de masse peut générer des dérapages si on laisse faire les choses", prévient Hervé Bouyerie, "donc à nous de faire en sorte d'être vigilant pour que ce respect continu".

Demande d'élargissement des horaires d'ouverture

Il n'est donc, pour le moment, pas question de faire marche arrière sur l'ouverture des plages dans les Landes. Au contraire, puisque la grande majorité des communes landaises ont demandé à la préfecture ces dernier jours d'élargir les horaires d'ouverture le matin : "pour que les surfeurs qui travaillent puissent aller à l'eau avant d'embaucher", explique le maire de Messanges.

On est donc loin de la situation vécue par certains maires de Bretagne qui demandent de refermer leur plage. "A croire que les Landais sont plus sages que les Bretons pour le moment", plaisante Hervé Bouyrie. "Et j'espère que cela durera. C'est sûr que s'il y a des dérapages, s'il y a de l'incivilité, si on n'arrive pas à faire respecter les règles sanitaires, donc si on met en péril les gens, on sera obligé de fermer à nouveau". Tout le monde est prévenu.