Déconfinement dans les Landes : course aux masques dans les supermarchés montois

Les masques chirurgicaux vendus dans les supermarchés des Landes ne font pas long feu : les ventes ont démarré ce lundi 4 mai au matin, et les Landais sont nombreux à venir se fournir en protections. Dans plusieurs magasins, les stocks ont été rapidement épuisés en une matinée.

Une file de 300 mètres

C'est le cas au Leclerc du Grand Moun à Saint-Pierre-du-Mont. Avec un stock de plus de 10 000 masques, vendus en lots de 50, le directeur du magasin, Hervé Lacoste, pensait tenir au moins jusqu'à 12h. Mais dès 10h30, "il n'y avait plus rien".

Une file de 300 mètres s'est formée devant le centre Leclerc du Grand Moun. - Chantal Cauet

"Nous avions mis en place une caisse spécifique à côté de l'accueil, et devant, les gens faisaient la queue sur 300 mètres" décrit Hervé Lacoste. Pas de ruée frénétique, mais une longue file avec des gens patients et simplement un peu déçus de ne pas avoir obtenu de masques. Ils devront attendre que les stocks se renouvellent et revenir le lendemain.

Approvisionnement au compte gouttes

Des stocks vides et des files interminables devant les magasins laissent penser à une pénurie, mais Hervé Lacoste veut rassurer : "il y a des masques, mais les approvisionnements se font doucement". Le magasin est censé en recevoir entre 10 000 et 12 000 tous les jours ou tous les deux jours. Les stocks arrivent au fur et à mesure dans les grandes surfaces, sans que celles-ci puissent vraiment contrôler le rythme de réapprovisionnement.

Même problème du côté du centre commercial Carrefour à Mont-de-Marsan. Les masques sont vendus par lot de 5 aux clients, et en une matinée, plus de 600 se sont envolés : 3 000 masques écoulés en quelques heures. Le directeur du magasin, Serge Ferrari, admet que la gestion des stocks va être compliquée à gérer. Comme le centre Leclerc, il sait qu'il sera réapprovisionnés, mais ignore encore dans quelles quantités, et selon quelles échéances.

Pas de pénurie

Pour Hervé Lacoste, pas d'inquiétudes : "honnêtement aujourd'hui quand je vois le nombre de fournisseurs qui proposent des masques, je me dis que ce ne sera pas la pénurie". Le magasin compte déjà passer commande avec d'autres fournisseurs, et attend l'arrivée de plus de 3000 masques en tissus d'ici la fin de la semaine. Mais avec la multiplication des commandes, il craint que les prix soient moins contrôlés et s'envolent. Aujourd'hui, les prix sont plafonnés à 95 centimes d'euros, et le supermarché les vend à prix coûtant, c'est-à-dire environ 50 centimes.

Le directeur du centre Leclerc du Grand Moun souhaite également répondre aux rumeurs de stocks cachés : "le seul stock que l'on garde, c'est une petite réserve pour les soignants, qui sont prioritaires. Ça permet à un médecin ou une infirmière, qui n'a pas eu le temps de venir un matin et de faire la queue, de passer plus tard et de toujours trouver des masques".