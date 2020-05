Déconfinement dans les Landes : voir l'océan malgré la tempête

Si le ciel était gris ce lundi matin, Hossegor a recommencé à prendre des couleurs. Des vitrines de magasin qui ont retrouvé la lumière et des commerçants dans leurs commerces. "Un sentiment de libération", explique un agent immobilier devant son agence. "Le sentiment de reprendre une vie normale entre guillemet, la routine. En plus, normalement, c'était mon jour de congé hebdomadaire. Mais j'ai dit à mes collègues : "Je viens!". Je vais pas rester un jour de plus chez moi".

"J'ai pris la voiture direction l'océan"

Le travail, les collègues, les magasins ouverts, certes. Mais ce lundi matin, on ne se pressait pas encore dans les boutiques du centre-ville d'Hossegor. En revanche, la pluie n'a pas trop freiné les ardeurs de ceux qui voulaient absolument revoir l'océan.

Le parking de la plage Nord d’Hossegor, voit quelques voitures venir se garer malgré la tempête. Comme celle de cette famille de Seignosse, le père, la mère et leurs deux enfants, bien emmitouflés dans des cirés de pluie. "La première chose qu'on avait envie de faire, c'était de venir voir la mer". Pourtant cette famille n'habite qu'à quelques kilomètres de l'océan, mais ils ne l'avaient plus vu depuis deux mois. "Malgré la tempête qui sévit, on avait vraiment envie de prendre un grand bol d'air".

Seul ombre au tableau pour cette famille, l'inquiétude qui persiste chez leur jeune fils. Il a le visage rougi par les embruns : "En fait, j'ai pas arrêté d'avoir des angoisses sur le coronavirus. Et maintenant que je ressors, j'ai peur que ça revienne. Donc c'est un peu bizarre pour moi. C'est le nouveau monde quoi".