Déconfinement dans les Pyrénées-Atlantiques : les mesures à partir du 11 mai

Dans les Pyrénées-Atlantiques, classé vert par le gouvernement avec un virus qui ne circule quasiment plus, le déconfinement débute ce lundi 11 mai. De nouvelles mesures et préconisations sont mises en place et les capacités de test sont réadaptées pour juguler une nouvelle épidémie.

Le déconfinement à partir de ce lundi 11 mai au Pays Basque et en Béarn va se faire dans un contexte de circulation quasi nulle du virus responsable du Covid-19. Selon l'Agence Régionale de Santé (ARS) 64, aucun nouveau cas n'a été détecté ces derniers jours dans le département, malgré 7000 tests pratiqués quotidiennement. Un bon signe et en même temps une raison d'être encore plus vigilant à partir de lundi.

Faible immunisation et port du masque

Alors que toute personne pourra de nouveau se déplacer, sans limite de temps ni motif particulier, dans un rayon de 100 kms, d'un département à l'autre, ou quelque soit la distance à l'intérieure des Pyrénées-Atlantiques, la population locale relativement peu exposée au virus et donc faiblement immunisée est d'autant plus exposée au risque de contamination en cas de résurgence du Covid-19. Il est donc nécessaire de respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation insistent l'ARS et la préfecture.

Toutefois, en dehors des transports en commun, le port du masque n'est pas obligatoire dans les lieux publics. Il est même déconseillé en extérieur. Il est en revanche fortement recommandé dans les endroits fermés accueillant du public. Les commerçants qui le souhaitent auront d'ailleurs l'autorisation exceptionnelle de refuser des clients si ceux-ci refusent de porter le masque dans leur magasin.

Tests sur prescription médicale et premier drive à Bayonne

Pour faire face à une éventuelle nouvelle épidémie, le dispositif de tests et de prise en charge des cas suspects va également monter en puissance. Neufs laboratoires privés dans le département - Anglet (2), Hendaye, Oloron, Orthez (2), Pau, Billère, Oloron (2) - et ceux des centres hospitaliers à Bayonne, Saint-Palais, Oloron, Orthez et Pau sont chargés d'effectuer les tests soit dans leurs locaux soit au domicile des patients grâce à des équipes mobiles. Des tests en drive (le testé reste dans son véhicule) sont également mis en place. Au Pays Basque, un premier ouvre à partir de lundi à Bayonne.

Les tests continuent de se faire sur prescription médicale. La personne présentant des symptômes doit contacter son médecin qui la prendra en charge, ainsi que son foyer, et lui prescrira un test. Ensuite le médecin volontaire ou un soignant de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie contactera la personne testée positive et lui soumettra un questionnaire détaillé pour identifier les personnes avec lesquelles elles serait rentrée en contact pendant sa période de contagion. Celles-ci seront à leur tour testées.

Confinement à domicile ou à l'hôtel

Selon le protocole, en attendant les résultats (dans les 48 heures promet l'ARS), les personnes testées devront rester confinées. Si le résultat de l'analyse est positif au Covid-19, le malade pourra soit rester confiné à son domicile et l'ensemble du foyer le sera également, soit choisir d'être isolé à l'hôtel. La préfecture a déjà réservé 80 chambres sur les circonscriptions de Pau et celle de Bayonne, et 40 sur la circonscription d'Oloron. L'Etat prendra en charge la nourriture et les frais.

L'objectif de ces mesures est de tester et identifier le plus de monde possible, le plus rapidement possible et de juguler une épidémie. Les hôpitaux de Pau et Bayonne restant par ailleurs en capacité d'accueillir un nouveau flux de malades, puisque les services Covid sont désormais quasiment vides. Il reste à cette heure 36 patients hospitalisés pour cette cause dont 3 en réanimation. La maladie a provoqué 25 morts dans le département, pour la plupart des personnes très âgées et/ou souffrant d'autres pathologies graves.