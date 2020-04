Déconfinement - Dans un rayon de 100 kilomètres autour de Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne et Gorron

"Il sera à nouveau possible de circuler librement, sans attestation, sauf pour les déplacements à plus de 100 km du domicile, qui ne seront possibles que pour un motif impérieux, familial ou professionnel" a expliqué mardi dernier le Premier ministre Edouard Philippe, l'objectif étant de limiter les déplacements d'une région à une autre et réduire la circulation du Covid-19.

Alors, quelle zone autour de votre domicile en Mayenne est englobée dans cette distance limite de 100 kilomètres ? Le site Oalley permet de vous faire une idée de vos futurs déplacements.

Nous avons ici choisi 3 villes : une dans le nord du département, Gorron, une autre au centre, Laval, une autre enfin dans le sud, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Si vous vivez dans le bocage mayennais, vous aurez la possibilité par exemple de prendre un grand et agréable bol d'air iodé dans la Manche ou en Bretagne.

100 km autour de Gorron - capture d'écran

Si vous vivez dans l'agglomération lavalloise, une petite escapade du côté de la Baie du Mont-St-Michel sera possible ou encore dans la campagne sarthoise.

100 km autour de Laval - capture d'écran

Si vous vivez à Château-Gontier-sur-Mayenne et dans le sud du département, vous pourrez respirer sur les bords de Loire.