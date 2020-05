Déconfinement : de nouvelles mesures à la maternité du CHU de Nîmes

Dans le cadre du déconfinement, le service de gynécologie-obstétrique du CHU de Nîmes adapte son activité et prend de nouvelles mesures. Les visites sont désormais autorisées, pour les conjoints notamment, à la maternité de Nîmes mais sous certaines conditions :

Un accompagnant unique pour toute la durée du séjour (accouchement, suite de couche).

Les visites de cet accompagnant sont autorisées (la personne doit se présenter avec son masque et prévoir, le cas échéant, avec son repas).

Toute sortie durant ce temps de visite sera définitive.

Un circuit sécurisé pour les patientes

Toutes les patientes bénéficient de chambres individuelles. Deux parcours, indépendants et fléchés, restent en place pour éviter le "zéro contact" entre patientes avec et sans suspicion d'infection par le Covid-19. Ils sont dotés de deux équipes soignantes distinctes.

Le dispositif des sorties précoces plus que toujours en vigueur

La sortie dès la 48e ou 60e heure après un accouchement par voie naturelle (et dès le troisième jour après une césarienne) peut être envisagée pour les mamans qui ont connu une grossesse et un accouchement sans complication. L’enfant ne doit présenter aucun facteur de risque après examen clinique du pédiatre. Le départ anticipé dans le cadre d’une sortie précoce est donc soumis à une évaluation médicale avant et après l’accouchement.

Par ailleurs, une visite à domicile par une sage-femme libérale doit être organisée et effectuée obligatoirement le lendemain de la sortie (week-end inclus) en s’assurant de la possibilité de bien pouvoir réaliser les tests de dépistage obligatoires. Une consultation de l’enfant entre le sixième et le dixième jour de vie avec un pédiatre ou un médecin généraliste est à réaliser (Certificat du 8e jour à remplir).

Pour tous renseignements sur ces nouveaux dispositifs et l'urgence comme le suivi de la grossesse : le service a mis en place une "hotline" dédiée au 04.66.68.32.15.