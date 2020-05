Déconfinement : découvrez les plages autorisées à rouvrir dans la Manche

C'est une annonce qui était très attendue par les Manchois en manque de sable, depuis la mi-mars ! La préfecture de la Manche autorise certaines plages à rouvrir depuis ce jeudi 14 mai.

Les autorisations sont envoyées au fur et à mesure. Les maires doivent ensuite prendre et afficher des arrêtés municipaux pour définir les conditions d'accès.

Les rassemblements de plus de dix personnes seront interdits, tout comme le fait de rester statique ou consommer de l'alcool, la distanciation sociale devra être respectée. Des règles définies par la préfecture qui seront adaptées localement. Les habitants devront se référer à ces arrêtés municipaux pour savoir le périmètre autorisé, les horaires ou les mesures spécifiques décidées par les mairies.

Les plages qui ont déjà rouvert ou qui rouvrent ce vendredi

Les premières autorisations ont été annoncées pour le territoire de Granville Terre et Mer. Cela concerne les communes de :

Bréhal

Bréville-sur-mer

Bricqueville-sur-mer

Carolles

Champeaux

Coudeville-sur-mer

Donville-les-Bains

Granville

Jullouville

Saint-Pair-sur-mer

Les plages de Barneville-Carteret vont également rouvrir dés ce vendredi après-midi. Cela concernera celles de la Potinière et de Barneville-Plage. La municipalité s'interroge encore sur la réouverture de la plage de Vieille Eglise pour des raisons sanitaires.

Les plages de Bretteville-sur-Ay, Reville et Pirou seront aussi accessibles dans la journée.

Les plages qui rouvrent ce samedi matin

Certaines communes ne rouvriront leurs plages que ce samedi matin, le temps de publier l'arrêté et de baliser les secteurs concernés. C'est le cas des plages de Cherbourg-en-Cotentin, Gouville-sur-mer et Les Pieux.

"Le civisme des habitants"

Parmi les communes qui ont fait une demande, il y a également la station balnéaire d'Agon-Coutanville. Elle attend encore une réponse ce vendredi dans la journée.

Dès mercredi soir, le député du sud Manche Bertrand Sorre s'est réjoui sur sa page Facebook de "l'ouverture des plages et du retour en mer pour la plaisance pour le territoire de Granville Terre et Mer" dès ce jeudi après-midi. "On compte principalement sur le civisme des habitants. Les Manchois ont montré combien ils étaient capables de respecter les mesures de confinement pendant deux mois. C'est le même civisme qui va s'appliquer à la fois sur les plages et dans les ports. Des contrôles ne sont pas à exclure", a expliqué l'élu sur France Bleu Cotentin ce jeudi.

Au total, la Manche compte 104 communes littorales. Le préfet s'attend à recevoir de nouvelles demandes d'ici le week-end.