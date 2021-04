Parmi les annonces du gouvernement ce jeudi soir, une nouveauté est annoncé pour les collégiens de 4e et de 3e des départements les plus touchés par le virus comme les Bouches-du-Rhône. Les cours seront organisé en demi-jauge.

Déconfinement : des cours en demi-jauge pour les 4e et 3e des Bouches-du-Rhône à partir du 3 mai

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a précisé ce jeudi soir les conditions de reprises des cours pour les écoliers, collégiens et lycéens à partir de lundi prochain 26 mai. Comme prévu, les écoliers reviennent en classe ce lundi.

Les collèges reprendront les cours en présentiel dès le lundi 3 mai, avec une précision importante dans les 15 départements les plus touchés par la circulation du virus : ici, les cours reprendront en demi-jauge pour les élèves de 3e et 4e. Les Bouches-du-Rhône sont concernés, comme le Nord, l'Aisne, l'Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, le Val-de-Marne, l'Essonne, Paris, la Sarthe, la Loire et Rhône.

Pour les lycéens, la demi-jauge sera de nouveau observée dans les lycées dès le 3 mai.