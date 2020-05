Déconfinement : des fidèles masqués pour la reprise des messes à la cathédrale de Metz

"Je suis sûr que derrière vos masques il y a des sourires qui expriment votre joie de pouvoir retrouver le chemin de l'église." C'est par ces mots que Mgr Jean-Pierre Vuillemin, évêque auxiliaire du diocèse de Metz, a ouvert les festivités de la Pentecôte ce dimanche en la cathédrale Saint-Etienne de Metz. Une messe devant environ 150 fidèles, soit une image devenue inhabituelle à cause des deux mois de confinement. C'est en effet à l'occasion de ce week-end prolongé que les églises pouvaient de nouveau accueillir des croyants depuis leur fermeture le 15 mars dernier.

Des mesures drastiques

Pour pouvoir rouvrir sereinement, le diocèse de Metz a mis en place des mesures sanitaires strictes. En plus du port du masque obligatoire, de la distance de sécurité et de la distribution de gel hydroalcoolique, seules 164 chaises sur les 850 habituelles étaient accessibles pour les fidèles. "Il faut que les Chrétiens comprennent que les églises ne pourront plus qu'accueillir un tiers de la capacité normale", précise Mgr Vuillemin. Mais ce dernier préfère retenir le positif en retrouvant ses fidèles : "Le mot 'église' signifie 'rassembler', et si on ne se rassemble pas, on ne peut pas dire qu'on fait église".

Les enfants de moins de 11 ans avaient néanmoins le droit de rester à proximité de leurs proches. Une série de restrictions qui déroute Danielle, pourtant heureuse de revivre physiquement une cérémonie. "C'est dur quand même, on n'a pas l'habitude", confie-t-elle. L'ostie n'était également plus donnée de main à bouche, mais de main à main.

Mgr Vuillemin était le seul à ne pas porter de masque. © Radio France - Arthur Blanc

Des fidèles hors de leur zone de confort, mais qui en oublient vite la gêne. "Ça ne change pas la manière de venir ni le procédé de la messe", explique Arnaud, assis au tout premier rang et qui avait pris l'habitude de suivre la messe sur Internet. Béni de son côté est tout simplement heureux de retrouver un lieu de culte le jour de la Pentecôte. "C'est très significatif pour nous les Chrétiens, parce que quand l'Esprit sain est descendu, il a trouvé les disciples physiquement ensemble. Si physiquement on n'est plus réunis comme d'habitude mais spirituellement, ça ne change pas grand chose." Au final, l'affluence aura été un peu plus faible que d'habitude, certains croyants âgés n'ayant pas pris le risque de se déplacer selon le diocèse.

La cathédrale de Metz fête ses 800 ans

Cette année 2020 est marquée par la crise sanitaire, mais elle a une toute autre saveur pour le diocèse de Metz qui célèbre les 800 ans de la cathédrale Saint-Étienne. A cette occasion, le diocèse a réalisé un documentaire "Metz : confidences d'une cathédrale". Le film, disponible sur Youtube, dure une demi-heure et met en avant l'histoire de la cathédrale, les vitraux, les grands événements qu'elle accueille.