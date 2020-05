Déconfinement : des plages pourront rouvrir à partir du 11 mai par dérogation préfectorale

Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce jeudi après-midi que des "plages, lacs et centres nautiques" pourraient rouvrir à partir du 11 mai via une dérogation préfectorale sur proposition des maires. "La règle générale reste la fermeture", a rappelé Christophe Castaner.

Lors de la présentation du plan de déconfinement, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a évoqué ce jeudi la possibilité de réouverture de certaines "plages, lacs et centres nautiques" à partir du 11 mai par décision du préfet, sur proposition des maires. "La règle générale reste la fermeture", a-t-il rappelé. "Les maires devront présenter un dispositif et des aménagements suffisants pour garantir la distanciation physique", a encore précisé le ministre. Christophe Castaner a également insisté sur "l'importance" apportée "au dialogue entres maires et préfets".