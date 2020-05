Des réouvertures de plages autorisées "avant ce week-end" promet le préfet de la Manche

C'est l'un des principaux dossiers du déconfinement. Plusieurs plages ont rouvert sur la façade atlantique. Et dans la Manche ? Avec ses 350 km de côte et 104 communes littorales, le département attend la réouverture des plages. Au soir du 12 mai, 36 demandes ont été formulées auprès de la préfecture.

Le principe, c'est l'interdiction. Mais les maires peuvent demander la réouverture sous certaines conditions. On a une approche régionale du dossier : Calvados, Seine-maritime et Manche. L'esprit, c'est de permettre la réouverture pour exercer des activités physiques, individuelles et dynamiques.

Le but : éviter des rassemblements de personnes. Donc, pas d'apéro, de barbecue entre amis ou de rassemblements de plus de dix personnes, pas de bronzette... Concrètement, ça veut dire qu'on pourra marcher, courir, nager, pêcher (sur la plage et à pied, en respect des gestes barrières), entraîner les chevaux, faire du surf, du kayak ou encore prendre un bateau (voilier, navire à moteur). Mais la condition, c'est que le "maire fasse la demande et dise comment il entend faire respecter ses dispositions (affichage, organisation avec la police municipale, etc.)", rappelle Gérard Gavory.

Dans l'état actuel des choses, aucune des demandes formulées ne peut être refusée

Un protocole national a été élaboré. "Plusieurs demandes ont déjà été examinées. ça sera réglé avant le week-end", confie le préfet. Un dialogue a lieu avec les maires. "On essaye de favoriser une approche intercommunale. Mais de manière générale, l'approche est bienveillante, je fais confiance aux maires". L'idée est d'harmoniser au vu de la disposition des plages. Les horaires pourraient être encadrés "pour éviter les pique-nique sur les plages le soir".

La balle dans le camp des maires

L'arrêté sera pris par commune. "C'est le maire qui a autorité de police", ajoute Gérard Gavory. Un point sera fait début juin pour voir les dispositions prévues dans le cadre du déconfinement.

Pour la navigation de plaisance, à voile et à moteur, elle obéit au même principe. C'est le maire qui doit formuler une demande pour rouvrir sa plage ou son port. "Il s'agira d'un arrêté global, par commune, pour le port et la plage", souligne le représentant de l'Etat dans le département. Mais le maire et le gestionnaire du port devront s'organiser pour éviter un afflux de plaisanciers.