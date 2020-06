Étendre sa terrasse, c'est la possibilité qui est offerte aux restaurateurs et bars dijonnais, pour compenser leurs difficultés avec la crise du coronavirus. La Métropole et le conseil municipal dijonnais ont adopté l'exonération totale des taxes de terrasses pour les six premiers mois de l'année.

À Dijon, "90% de réponses positives" pour les restaurateurs qui ont une terrasse et veulent l'étendre

Avec la pandémie, les professionnels de la restauration désormais déconfinés depuis le 2 juin, peuvent aussi demander à la ville, l'extension de leur terrasse et cela gratuitement. Une mesure pour les aider à compenser les pertes à venir avec les normes sanitaires très strictes qui les obligent à séparer les tables pour permettre les distances de sécurité entre les clients.

Exonération de taxes pour le premier semestre

La Métropole puis le Conseil municipal de Dijon ont adopté tour à tour l'exonération totale des taxes de terrasses pour les six premiers mois de l'année (de janvier à juin). "Cela représente 700.000 euros non recouvrés par la Ville", précise Benoit Bordat, conseiller municipal à Dijon et délégué aux commerces. Il préside la commission "terrasse", qui a traité ces derniers jours près de 150 demandes de professionnels.

"90% des réponses qui leur ont été apportées sont positives" - Benoît Bordat, conseiller municipal à Dijon

Parmi eux, Eric Petit le gérant du Mably, un bar-brasserie du centre-ville. Il a fait sa demande à la Ville et la réponse a été positive dans son cas. "L'avantage que j'ai c'est que c'est une rue piétonne donc j'ai pu étendre ma terrasse dans la rue et aussi devant le magasin d'à côté, lorsqu'il ferme à 19 heures." Une organisation réfléchie et validée avec les agents municipaux, venus sur place, pour visualiser ce qu'il est possible de faire tout en respectant le passage des clients mais aussi des véhicule des secours.

De gauche à droite, Eric Petit le gérant du bar-brasserie Le Mably, et Benoit Bordat, conseiller municipal à Dijon et délégué aux commerces, devant le plan d'extension de la terrasse validé par la Ville. © Radio France - Stéphanie Perenon

S'étendre pour retrouver leur capacité initiale

L'objectif : permettre aux professionnels qui perdent forcément des couverts, de s'y retrouver un peu avec la terrasse. "Ma capacité en terrasse n'a pas augmenté mais ça m'a permis de mettre l'intégralité de mes tables sur un espace plus grand", confirme le patron du Mably. Ce dernier peut déjà compter sur les frais en moins, pour ces six premiers mois, soit 2000 euros qu'il n'aura pas à sortir, "c'est déjà ça", reconnait-il.

Plus compliqué pour ceux qui n'ont pas de terrasse

En revanche, le conseiller municipal reconnait que pour les professionnels qui n'avaient pas de terrasse avant, il existe peu de solutions, "c'est compliqué, on ne peut pas pousser les murs d'une place ou d'une rue mais on essaie de faire au mieux, et de proposer une table sur dérogation pour leur permettre d'avoir un élément d'attractivité."

La mairie de Dijon, a aussi annoncé la piétonnisation éphémère autour des halles du marché du 1er juillet au 31 août, pour permettre aux restaurateurs et bars de la place d'installer leurs terrasses à partir de 19 heures le soir et pourquoi pas certains midis quand c'est possible. Au-delà, la décision appartiendra à la prochaine équipe municipale élue. Concernant les Brunchs sous les Halles cet été, ils ont été annulés mais la Ville planche actuellement sur une version "Brunch des halles" à emporter.