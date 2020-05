Déconfinement : deux bars lillois au bord de la Deûle sanctionnés par la préfecture

Deux bars situés le long de la Deûle, en bordure de la Citadelle de Lille, ont été sanctionnés ce lundi par la préfecture du Nord. Le Corfou et la Guinguette de la marine se voient interdire la vente d'alcool. Il leur est reproché d'avoir provoqué des attroupements au cours du week-end.

Le Corfou et la Guinguette de la marine ne peuvent plus vendre d'alcool. Un arrêté a été pris ce lundi par le préfet du Nord, pour éviter les regroupements aux abords de la Citadelle (photo d'illustration)

La vente d'alcool à emporter est désormais interdite à Lille, avenue Léon Jouhaux, le long de la Deûle, aux abords de la Citadelle. Le préfet du Nord a pris un arrêté ce lundi, car "des regroupements de personnes aux abords d’établissements ont été constatés".

Deux bars sont dans le viseur : le Corfou et la Guinguette de la marine. Depuis le 11 mai, date de la réouverture de la Citadelle, la préfecture a notamment constaté que les clients consommaient leurs boissons "sur les trottoirs situés à l'opposé des établissements", que les mesures-barrières n'étaient pas affichées, et que la file d'attente n'était pas organisée. Tout cela "ne garantit pas la distanciation sociale", conclut la préfecture, qui interdit donc la vente d'alcool, et en appelle à "la responsabilité de chacun pour la santé de tous, le déconfinement progressif ne signifie pas que le virus a disparu".

Tables et chaises sur le trottoir

Selon la mairie de Lille, qui a alerté le préfet au cours du week-end, de la bière a été vendue dans des gobelets, ce qui est interdit et incite à la consommation à proximité. Des tables et des chaises ont été installées sur l'espace public, alors que seule la vente à emporter est autorisée.

Alors que les Hauts-de-France sont toujours en rouge sur la carte du déconfinement, la ville a obtenu une dérogation pour la réouverture du parc de la Citadelle le 11 mai. Une autorisation qui s'accompagne d'un certain nombre de règles, comme l'interdiction de s'installer pour pique-niquer, par exemple, ou pour boire un verre justement.