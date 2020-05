Déconfinement : difficile de respecter les gestes barrières pendant un apéro entre amis

Impossible pour l'instant de retrouver la terrasse d'un bar ou même d'organiser un apéritif dans certains quartiers parisiens. Mais depuis le déconfinement, le 11 mai dernier, nombreux sont les parisiens qui veulent retrouver leurs amis et leur famille. De l'aveu de quelques franciliens, "après quelques verres, c'est très compliqué de respecter les gestes barrière".

Thomas, la petite trentaine, s'est rapidement organisé pour retrouver un petit groupe d'amis le premier week-end du déconfinement : "on a prévu une soirée raclette ! Ce n'est pas tellement la période, mais avec tout ça on a raté les dernières de la saison !" Mais comment attraper son fromage sans toucher celui du voisin ? Ou se servir un verre avec une bouteille déjà passée dans toutes les mains ?

Des questions que Thomas et son groupe d'amis ne se sont pas vraiment posées : "on ne s'est pas vraiment inquiété de mettre des plats individuels", admet-il. Le groupe d'amis a quand même l'intention d'éviter les bises et les rapprochements de moins d'un mètre. Même si Thomas l'anticipe "je ne serai pas étonné que ces règles soient mises à mal à mesure que les bouteilles se vident".

"On a toutes mis les mains dans le même paquet de chips"

Chez Naoma, c'est dès la première soirée du déconfinement que les bouteilles se sont vidées. Avec ses amies, elles se sont retrouvées dans un petit appartement de la capitale, "pour fêter ça", explique la jeune femme. "Au début on a fait attention, mais dès qu'on était un peu éméchées il y avait beaucoup plus de proximité entre nous", raconte-t-elle.

Persuadée d'avoir été plutôt vigilante pendant les retrouvailles, Naoma s'est rendue compte le lendemain matin que ça n'avait pas vraiment été le cas. "On a toutes mis les mains dans le même paquet de chips dès le début", se rappelle-t-elle, rassurée d'avoir organisé un apéritif en petit comité, avec des amies qui comme elle "ont bien respecté le confinement."