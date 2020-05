Déconfinement : distribution de masques grand public à Reims jusqu'à vendredi

La ville de Reims distribue à partir de ce mercredi 20 mai et jusqu'à vendredi 22 des masques alternatifs aux habitants. Huit sites de distribution ont été mis en place et plus de 130 agents sont mobilisés.

On ne se bouscule pas ce mercredi 20 mai dans le complexe René Tys à Reims, l'un des huit sites choisis par la ville de Reims pour la distribution gratuite de masques alternatifs -lavables-. La distribution a débuté ce mercredi pour les habitants dont les noms de famille débutent par les lettres A à J, et se poursuit jusqu'au vendredi 22 mai -y compris donc ce jeudi 21 mai férié-.

Ces masques ils sont mis à disposition de la collectivité, ce serait dommage de s'en passer -- Nicolas Roche, directeur de la police municipale

Au total, 130 agents de la ville sont mobilisés et la distribution est encadrée par une trentaine de policiers municipaux répartis sur les différents sites. L'objectif est de rendre la distribution le plus fluide possible et c'est le cas ce mercredi : aucune attente entre 9 h et 14 h 30. "Comme sur chaque site, 13 tables de distribution ont été mises en place, et il y a un circuit avec barrières pour faciliter la circulation", explique Nicolas Roche directeur de la police municipale à Reims.

200.000 masques commandés par la ville de Reims

Peu de monde sur les sites, mais le directeur de la police municipale comme les agents de la ville espèrent en voir plus d'ici vendredi. "Ces masques ils sont mis à disposition gratuitement par la municipalité ce serait dommage de s'en passer... Vous en aurez besoin dans l'espace public, dans certains magasins qui rendent obligatoire le masque donc venez chercher ces masques c'est le message", souligne Nicolas Roche.

Les 8 lieux de distribution (du 20 au 22 mai de 9 h à 18 h) :

Complexe René Tys

Gymnase Géo André

Gymnase Europe–Thiolettes

Gymnase Vasco de Gama

Boulodrome Complexe George Hebert

Gymnase Courcelles

Gymnase Prieur de la Marne

Halles du Boulingrin (sauf le vendredi 22 mai car marché)

Pour en savoir plus sur la distribution, les documents à fournir (pièce d'identité et justificatif de domicile) et le lieu le plus près de chez vous rendez vous sur le site de la ville. Il y a un masque lavable pour chaque habitant du foyer.