Déconfinement du 19 mai : "ça va redonner un peu de vie dans la commune"

Ce mercredi 19 mai marque la deuxième étape du déconfinement. Avec les très attendues réouvertures des terrasses et commerces notamment. Dans les Deux-Sèvres, à Coulonges-sur-l'Autize, 2300 habitants, on se réjouit.

Les terrasses des bars, cafés et restaurants, les commerces font partie des lieux qui rouvrent ce mercredi 19 mai en France. Un moment attendu à Coulonges-sur-l'Autize, commune des Deux-Sèvres d'un peu plus de 2300 habitants. Quasiment sept mois de fermeture c'était long pour Julien Martin, le gérant du Café des sports. "Dès qu'on croisait des clients c'était 'quand est-ce que vous rouvrez' ? Là ils sont super contents, nous aussi. On avait hâte de pouvoir faire re-fonctionner la machine à café, la tireuse et de revoir du monde ça fait du bien", lance-t-il.

Au Café des sports, la terrasse pourra accueillir jusqu'à 40 personnes © Radio France - Noémie Guillotin

Pas trop difficile de se remettre dans le rythme ? "Ça va on s'y remet bien. C'est le plaisir de revoir les gens qui nous remet dans le bain rapidement. Ça va redonner un peu de vie dans la commune", poursuit le responsable du Café des sports pour qui la météo "va être un facteur important sur les trois premières semaines vu qu'on a que la terrasse". Elle sera limitée à 40 personnes contre 80 en temps normal.

On en a besoin

"C'est une grosse bouffée d'air, un moment de joie pour toute la commune, on en a besoin", estime Danielle Taverneau, la maire de Coulonges-sur-l'Autize. "En venant travailler, moi qui traverse la commune à pied souvent , ces endroits morts c'était difficile", raconte l'élue. Elle espère donc que les habitants retrouvent des moments de partage, "même s'ils sont courts, même s'il y a la distance, même s'il faut faire attention".