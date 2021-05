Déconfinement du 19 mai : France Bleu Périgord s'installe en terrasse en Dordogne

Une nouvelle étape du déconfinement se prépare ce mercredi 19 mai avec la réouverture de nombreux lieux fermés depuis plusieurs mois, depuis octobre dernier. A partir de ce mercredi, les terrasses des bars et des restaurants, les cinémas, les musées, les salles de spectacles, les sites touristiques et les musées peuvent rouvrir au public.

A l'occasion de cette journée, France Bleu Périgord s'installe en terrasse. Une journée spéciale "Tous en terrasse" est organisée sur votre antenne dès 6 heures du matin. Toute l'équipe de votre radio est mobilisée pour vous faire vivre cette journée de déconfinement.

Emission en direct du marché de Périgueux et de Bergerac

A partir de 7 heures et jusqu'à 10 heures, matinale et émission spéciale en direct du marché de Périgueux et depuis Bergerac. Une partie de l'équipe sera littéralement en terrasse, sur celle du restaurant La Taula place de la Clautre à Périgueux mais aussi depuis Bergerac, pour donner la parole à tous ceux qui rouvrent ce mercredi 19 mai : interview en direct de gérants de café, de restaurateurs, de directeurs de cinéma, commerçants, ou encore le responsable de l'Espace Vins au Quia Cyrano à Bergerac.

A 7h45, le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat sera l'invité de France Bleu Périgord pour revenir sur cette nouvelle étape du déconfinement et sur les deux prochaines à venir : le 9 et le 30 juin mais aussi sur la situation de l'épidémie de coronavirus en Dordogne et pour faire le point sur la vaccination.

Un déconfinement sous conditions

A partir de mercredi, tous les magasins peuvent rouvrir mais ils ne pourront pas accueillir plus d'un client pour huit mètres carrés de surface de vente. Les bars et les restaurants pourront servir à table mais uniquement en terrasse et pour des tables de six personnes maximum. La capacité d'accueil de chaque terrasse devra être divisée par deux.

En Dordogne, de nombreux sites touristiques rouvrent ce mercredi 19 mai comme l'ensemble des sites gérés par la Semitour, les Grottes du Roc de Cazelle, la maison Forte de Reignac, le Fort de la Roque Gageac, le Gouffre de Proumeyssac, le château de Castelnaud, les Grottes de Maxange, la Roque Saint-Christophe, les Grottes de Villars, le Manoir de Gisson ou encore les Gabares Norbert.

Les musées et les monuments devront respecter une jauge de huit mètres carrés par personne et un protocole adapté. Le site de Lascaux 4 à Montignac se prépare depuis plusieurs jours à cette réouverture et prévoit environ 25 visites guidées chaque jour, soit environ 500 à 600 visiteurs par jour.

Retour des spectateurs au Palio et dans les salles de cinéma

Les cinémas, les théâtres et les salles de spectacles peuvent eux-aussi rouvrir et accueillir des spectateurs mais ils ne pourront remplir leurs salles qu'à 35% de leur capacité, avec un plafond de 800 personnes par salle. Reprise également des festivals en plein air mais seulement assis et avec une jauge limitée à 1.000 personnes.

En ce qui concerne les activités sportives. Elles peuvent reprendre en plein air pour les sports sans contact. Les spectateurs peuvent revenir dans les stades dans la limite de 35% de la capacité d'accueil. Au Palio à Boulazac, seules 800 personnes pourront prendre place dans la salle pour voir les basketteurs du BBD. Le Boulazac Basket Dordogne qui reçoit ce mercredi 19 mai reçoit Chalon-sur-Saône en Pro A (Jeep Elite).