Déconfinement du 19 mai : les dix terrasses coups de cœur de France Bleu Périgord

A partir de ce mercredi 19 mai, les restaurants sont autorisés à rouvrir leur terrasse, en respectant des jauges (50% de la capacité d'accueil de la terrasse et six personnes par table maximum) et les conditions sanitaires. En Périgord, on aime la gastronomie et la table. France Bleu Périgord vous propose une journée spéciale "Tous en terrasse" ce mercredi 19 mai. Votre radio sera en direct d'une terrasse de la place de la Clautre dans le centre-ville de Périgueux entre 07h et 10h . Et pour ceux qui veulent dés maintenant profiter de ce retour au restaurant pour déguster des bons plats en famille ou entre amis, France Bleu Périgord vous propose ses dix terrasses coups de cœur en Dordogne.

La terrasse du bistro d'en Face à Bergerac - Page facebook bistro d'en Face

La vue sur la vallée de la Dordogne depuis la terrasse de la Tour des vents - Restaurant La tour des vents

L'auberge du parc au pied du château de Hautefort - Auberge du parc

Ambiance familiale à la terrasse du Chapeau rouge à Saint-Astier - Auberge du Chapeau rouge