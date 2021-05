Déconfinement du 19 mai : "Tous en terrasse" avec France Bleu Armorique

Le 19 mai, France Bleu Armorique vous donne rendez-vous pour une journée spéciale "Tous en terrasse". Dès 6 heures du matin, vous retrouverez reportages et directs depuis les lieux qui peuvent rouvrir au public : cinémas, restaurants, magasins et sites touristiques.

Les terrasses des cafés et restaurants peuvent rouvrir ce mercredi 19 mai

Enfin, nous allons pouvoir prendre un petit café en terrasse avant une séance de cinéma, ou de shopping ! Ce mercredi 19 mai, c'est une nouvelle étape du déconfinement, avec la réouverture de nombreux lieux fermés depuis plusieurs mois. Les terrasses des bars et des restaurants, les cinémas, les musées, les salles de spectacles, les sites touristiques et les musées peuvent rouvrir au public.

Pour l'occasion, France Bleu Armorique vous propose une journée spéciale "Tous en terrasse" dès 6 heures du matin. Toute l'équipe de votre radio partagera avec vous cette nouvelle étape du déconfinement, avec nos reporters, baladeurs et invités en direct.

En direct des terrasses de cafés et restaurants dès 6h

Dès 6 heures du matin, nous serons en direct depuis les terrasses des établissements qui peuvent rouvrir, toujours avec des jauges réduites de moitié et avec six personnes au maximum autour de la table. Nous irons à la rencontre des professionnels des salles de spectacle et de cinéma, mais aussi chez les commerçants qui peuvent retrouver leurs clientèles en boutique.

6h-9h : « France Bleu Matin » avec Bastien Michel, et nos reporters en direct de bars et cafés à Saint-Brieuc et Vitré. A 8h15, interview en direct de Nathalie Taillandier, la directrice du centre commercial du centre commercial Alma, le plus grand de Bretagne.

« » avec Bastien Michel, et nos reporters en direct de bars et cafés à Saint-Brieuc et Vitré. A 8h15, interview en direct de Nathalie Taillandier, la directrice du centre commercial du centre commercial Alma, le plus grand de Bretagne. 9h-9h30 : « Coté Culture, comptez sur nous ! » avec Amaury Ollivier – Les acteurs du monde de la culture, et notamment ceux du cinéma nous présenteront les nouvelles programmations à l’affiche.

avec Amaury Ollivier – Les acteurs du monde de la culture, et notamment ceux du cinéma nous présenteront les nouvelles programmations à l’affiche. 9h30-11h : « La vie en Bleu » Véronique Brettes s'installe au Café des Jacobins à Rennes, avec des clients. Nos micros baladeurs seront en direct de Combourg et de la place Sainte-Anne à Rennes.

« » Véronique Brettes s'installe au Café des Jacobins à Rennes, avec des clients. Nos micros baladeurs seront en direct de Combourg et de la place Sainte-Anne à Rennes. 11h-12h : « On joue ensemble » avec Léo Paillard - Le jeu 100% bonne humeur avec des questions sur les lieux et évènements où nous pouvons à nouveau nous retrouver !

« » avec Léo Paillard - Le jeu 100% bonne humeur avec des questions sur les lieux et évènements où nous pouvons à nouveau nous retrouver ! 12h-13h : « On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission » - Francis Létocart sera en direct du Café des Jacobins à Rennes. Nos micros baladeurs nous emmèneront à Dinan et Vannes.

En direct des salles de spectacle pour leur réouverture