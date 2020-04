Déconfinement : Dunkerque lance une consultation pour construire "l'après" auprès des habitants de l'agglo

La consultation citoyenne a récolté en 24 heures plus de mille contributions.

Les habitants de l'agglomération de Dunkerque sont invités jusqu'au 3 mai à apporter leurs idées, leurs aspirations pour "l'après confinement", sur une consultation citoyenne en ligne. Moins de 24 heures après son lancement lundi 27 avril, elle avait rassemblé plus de mille contributions.

Neuf thématiques de la vie quotidienne

La démarche, lancée par Patrice Vergriete, président de la communauté urbaine dunkerquoise et de la ville de Dunkerque, est unique en France. Les habitants de l'agglomération sont appeler à s'exprimer sur plusieurs sujets regroupés en neuf thématiques, comme comment faire son marché, ou quelles règles pour faire son jogging, ou aller à l'école?

Des nouvelles règles de vie pour l'après-confinement

Les élus de l'agglo se réuniront ensuite les 4 et 5 mai pour étudier ces propositions, et ces nouvelles règles de vie collectives seront transmises à la population les 5 et 6 mai. Le déconfinement doit lui commencer le 11 mai si tout se passe bien.

Les contributions peuvent également se faire par courrier à la communauté urbaine.