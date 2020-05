Déconfinement : école, transports, masques, Philippe Saurel détaille le déconfinement à Montpellier

Invité de France Bleu Hérault, le maire de Montpellier, Philippe Saurel, a détaillé le déroulement du déconfinement dans la ville et dans la métropole de Montpellier. On fait le point sur ses annonces.

"Il va falloir que nous nous habituions à vivre en permanence avec cette épée de Damoclès sur la tête". En détaillant les mesures de déconfinement à Montpellier, le maire,Philippe Saurel a voulu garder un ton grave. "Ce n'est pas parce qu'un département est peint en vert, qu'il n'y a plus de virus. _Une épidémie ne s'arrête pas quand un politique décrète qu’elle est terminée_", a martelé le maire de Montpellier, qui dit rester "vigilant". Il en appelle à la responsabilité de chacun pour protéger les autres dans le cadre du déconfinement.

Un déconfinement "civique"

Pas de masque obligatoire

Le port du masque dans l'espace public ne sera pas rendu obligatoire à Montpellier, malgré le souhait de Philippe Saurel. "Ce serait immoral. Il faut que les gens aient un masque durant toute la période d'urgence sanitaire, mais comme les masques ne sont pas disponibles suffisamment, on ne prend pas d'arrêté", explique l'élu, qui n'exclut pas de prendre une telle mesure plus tard.

Les commandes effectuées par les différentes collectivités sont en effet reçues à "dose homéopathique". Tous les habitants de la métropole de Montpellier ne pourront pas être dotés dans l'immédiat, car les collectivités et pharmacie n'ont pas encore reçu tous les masques commandés. La mairie de Montpellier va distribuer deux masques en tissu à chaque habitant de la commune. La distribution se fera sur un mois, du 13 mai jusqu'à la mi-juin. Un courrier va être envoyé aux habitants pour s'inscrire sur une plateforme en ligne afin de prendre un rendez-vous pour le retrait. Le rendez-vous peut également être pris via un numéro vert gratuit, le 0800 73 21 70.

Dans les transports

Le masque sera en revanche bien obligatoire dans les transports en commun. En parallèle, ensemble de mesure de distanciation vont être mises en place dans le tramway et le bus :

Une quarantaine d'agents présents aux arrêts les plus fréquentés seront en charge de gérer les flux et expliquer les mesures aux voyageurs ;

les plus fréquentés seront en charge de gérer les flux et expliquer les mesures aux voyageurs ; Des autocollants vont être installés sur certains sièges du tramway pour interdire de s'asseoir dessus ;

dessus ; Des marquages vont être mis en place pour dessiner des files d'attentes distanciées sur les quais et dans les rames pour indiquer les distances à respecter entre voyageurs ;

vont être mis en place pour dessiner des files d'attentes distanciées sur les quais et dans les rames pour indiquer les distances à respecter entre voyageurs ; Les portes des tramways s'ouvriront automatiquement pour ne plus avoir à appuyer sur les boutons ;

pour ne plus avoir à appuyer sur les boutons ; Le trafic va reprendre à un rythme plus soutenu : les tramways passeront toutes les 5 minutes sur la Ligne 1, toutes les 7 minutes sur la Ligne 2

Le maire craint surtout l'afflux potentiel de voyageurs à partir de lundi, avec la reprise du travail pour certains. "Ce sera très contraignant de prendre le tramway. La vie d'avant, elle n'est plus possible. J'appelle les usagers à la patience, tout le monde ne pourra pas entrer dans les voitures [...] on va supprimer un siège sur deux".

"La lutte qu'on connaît de temps en temps pour entrer dans le tramway, on ne peut plus le faire, résume Philippe Saurel. Il faut revenir à des modes d'organisation sociale plus slow. _Il ne faut pas hésiter à marcher et à faire du vélo_". Les vélomaggs seront de nouveau remis en service à cet effet.

La mesure de gratuité des transports prendra fin lundi 11 mai avec la fin du confinement. Le stationnement sur la voie publique redevient également payant à partir du 11 mai.

À l'école

114 des 126 écoles primaires et maternelles de Montpellier vont rouvrir lundi pour accueillir les enfants. Philippe Saurel a rappelé son opposition à une reprise des cours. "Seul le préfet peut fermer une école, c'est la loi, mais je fais valoir mon droit de réserve sur cette question [...] les maires ont été mis devant le fait accompli". Le maire invite les parents qui le peuvent à ne pas renvoyer leurs enfants à l'école.

Les écoles qui restent fermées sont celles qui ne permettent pas la distanciation et la gestion des flux en raison de leur architecture intérieure. Philippe Saurel se réserve par ailleurs le droit de demander au préfet leur fermeture d'autres établissements en cas de doute. "Si dans certaines écoles les conditions ne sont pas réunies pour permettre d'observer les règles de distanciation, je fermerai ces écoles", a-t-il déclaré.

La cantine sera assurée avec des repas froids et en respectant les règles de distanciation, mais les parents doivent remettre une gourde à leur enfant ainsi qu'un gobelet, pour limiter les déplacements dans les parties communes de l'école. Ces repas seront à moitié prix du tarif habituel.

Dans les parcs

Si les parcs et jardins de la métropole vont progressivement rouvrir, les installations et jeux pour enfant dans ces parcs restent interdits. Des balises vont être installées pour les rendre inaccessibles. Les jeux des enfants sont également interdits dans les cours d'école, là encore à l'aide de balises.

Fin du couvre-feu...pour l'instant

"Le couvre-feu terminera le 11 mai, mais s'il se trouvait que des événements particuliers montrent dans la ville que des rassemblement trop importants se font et sont susceptibles de mettre en danger la vie des habitants [...] je demanderais à M. le préfet de reconduire le couvre-feu jusqu'à la fin de la période officielle de l'état d'urgence sanitaire, le 24 juillet", a résumé Philippe Saurel, qui loue l’efficacité de cette mesure dans la limitation de la propagation du virus dans les villes où il a été instauré : Sète, Perpignan, Béziers.

"Si on s'en est bien sortis globalement -et je ne fais pas le malin face à un virus- c'est aussi parce que nous avons mis en place avec le préfet cette mesure de couvre-feu", a estimé Philippe Saurel.

Entretien en intégralité