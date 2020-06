Déconfinement : "Éhpad'ons nous", un festival dans les Ehpad

L'idée de ce festival est venu d'artistes privés de concerts à cause des règles du confinement. Aussi, dès l'assouplissement de ces règles, qui interdisent toujours les grands rassemblements, ils proposent des petits concerts pour les résidents des Éhpad, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ces personnes sont parmi celles qui ont subi le plus durement les règles du confinement. Une idée reprise au bond par l'I2ML, l'institut méditerranéen des métiers de la longévité, qui est l'organisateur d'Éhpad'ons nous.

Renouer le contact avec l'extérieur

En tout, une douzaine d'Éhpad de Nîmes ont dit oui à ce festival. C'est une animation que les soignants ne peuvent proposer n'étant pas musiciens professionnels. C'est surtout permettre aux résidents de reprendre une vie "normale", très marqués qu'ils sont par le confinement, par l'absence de visites extérieures, et aussi par l'absence de contacts entre eux. Ils étaient le plus souvent isolés dans leurs chambres, sans même pouvoir descendre dans la salle de restauration collective.

Des concerts en plein air

Malgré le déconfinement en cours, les règles sont encore très strictes dans les Éhpad. Organiser ces concerts n'est pas toujours facile. Ils ont lieu généralement dans une cour, au pied des bâtiments, les fenêtres étant autant de loges. Une représentation donnée par un ou une artiste seul.e en scène, et une technique réduite au minimum pour limiter le plus possible le nombre de techniciens nécessaires.

