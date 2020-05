Déconfinement : Emmaüs reprend du service à Bourgoin-Jallieu

Dès ce lundi 11 mai, le dépôt Emmaüs de Bourgoin-Jallieu, en Isère, rouvrira ses portes. Des règles devront être respectées par les donateurs et les clients.

Le dépôt Emmaüs de Bourgoin-Jallieu, fermé depuis le début du confinement, va rouvrir dès ce lundi 11 mai après-midi. Une bonne nouvelle pour les donateurs et clients mais aussi pour les bénévoles qui ont hâte de reprendre leurs activités.

"Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. _Notre volonté est d’assurer la sécurité sanitaire de tous : celle des compagnons et bénévoles de la communauté, ainsi que celle des donateurs et des clients. C’est pourquoi nous appliquerons de _nouvelles procédures conformes aux préconisations des pouvoirs publics et des autorités sanitaires", écrivent les membres de la communauté Emmaüs de Bourgoin-Jallieu sur leur page Facebook.

Règles à respecter

Pour limiter les contacts et les risques, les donateurs seront invités à venir déposer leurs dons directement dans des bacs mis à disposition. Les objets devront être triés par catégories :

Textile

Maroquinerie (sacs – chaussures)

Livres

Disques et DVD

Jouets

Puériculture

Vaisselle

Équipements Électriques et Électroniques

Brocante

Objets divers

Meubles

Les bénévoles Emmaüs recommandent de patienter quelques jours avant de vous rendre sur place, pour limiter l'attente due à l'afflux inévitable des premiers jours.

Concernant le retrait des achats, si vous aviez réalisé des achats avant la fermeture de la communauté et que vous souhaitez les récupérer, il faut contacter le standard (04.74.28.45.61) pour convenir d’un rendez-vous, muni de vos tickets de vente.

Les tournées de ramassage ne reprendront progressivement qu’à partir de début juin.

La salle de vente sera ouverte au public à partir du mercredi 20 mai. Elle sera réservée aux personnes portant un masque et dans la limite de 60 personnes à la fois.