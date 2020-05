Déconfinement : employé dans un grand magasin près de Rouen, il s'indigne des "comportements anormaux"

"J'avais la boule au ventre quand j'ai écrit ma tirade sur Twitter et je ne m'attendais pas à autant de réactions". Ce Rouennais préfère rester anonyme pour raconter son histoire. Lundi 11 mai, premier jour du déconfinement progressif en France, il a assisté à des scènes qui l'ont choqué dans le magasin où il travaille dans les environs de Rouen. L'enseigne venait de rouvrir ses portes et la journée a été chargée. "J'ai eu la pire journée de ma vie professionnelle" écrit-il sur Twitter (voir son "thread" plus bas).

Outre les difficultés d'organisation du magasin que le jeune homme ne veut pas stigmatiser "parce qu'on fait tous comme on peut." Il a eu le sentiment que les clients, de leurs côtés, n'avaient pas pris conscience de l'importance de respecter certaines mesures. Par exemple, alors qu'un masque était distribué à chaque client à l'entrée, "beaucoup de gens refusaient de les porter, nous disaient que le masque ne sert à rien ou râlaient quand on leur demandait de le remettre sur leur visage." Quant aux parois en plexiglas installées pour séparer clients et vendeurs, "certains les contournaient comme si elles étaient des obstacles, comme si elles n'étaient pas là pour les protéger et pour nous protéger."

Ce mercredi, quand nous l'avons contacté, il était en repos. Des horaires allégés ont été mis en place pour les personnels de son magasin. Mais le jeune homme appréhendait son retour au travail.