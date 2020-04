CARTES - Déconfinement en Alsace : jusqu'où irez-vous à 100 km autour de chez vous ?

Le Premier ministre Édouard Philippe l'a annoncé mardi 28 avril : à partir du 11 mai, il devrait être possible de se déplacer librement, sans avoir à remplir d'attestation. Mais des limitations seront mises en place : les déplacements à plus de 100 km du domicile - à vol d'oiseau - ne seront possibles "que pour un motif impérieux, familial et professionnel". Jusqu'où cela vous amène-t-il ? Nous avons fait le test depuis plusieurs villes alsaciennes.

Bien sûr, il faudra tenir compte des frontières allemandes et suisses, que vous ne pouvez toujours pas franchir, sauf si vous êtes travailleur frontalier. Ces mesures sont valables jusqu'à nouvel ordre. Il faudra peut-être également tenir compte des annonces sur d'éventuelles restrictions de circulation entre régions et/ou entre départements après le 11 mai.

Pour générer une carte, le géoportail proposé par le gouvernement fonctionne de manière très ralentie ces derniers jours. Nous vous proposons d'autres outils ci-dessous.

Depuis Strasbourg

En ciblant la cathédrale de Strasbourg sur CalcMaps, vous dessinez facilement un cercle de 100 km, et vous constatez ainsi que vous pouvez descendre jusqu'à Mulhouse, mais pas plus bas ! Vous pourrez vous balader également jusque dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Rayon de 100 km autour de Strasbourg - Capture d'écran CalcMaps

Depuis Mulhouse

Si vous ciblez la place de la Réunion à Mulhouse sur le site deconfinement.logiciel-sig, un site très simple d'utilisation, qui calcule automatiquement un rayon de 100km autour de chez vous, il vous indique inversement que vous pouvez monter jusqu'à Strasbourg. Vous atteignez aussi Belfort et Épinal, mais pas Besançon.

Rayon de 100 km autour de Mulhouse - Capture d'écran deconfinement.logiciel-sig

Depuis Colmar

Depuis Colmar et sa statue de la Liberté, seul le secteur de Wissembourg vous restera inaccessible. Le reste de l'Alsace est à vous !

Rayon de 100 km autour de Colmar - Capture d'écran CalcMaps

Depuis Sélestat

Ce sont les Sélestadiens qui auront la plus grande liberté de circulation s'ils restent sur le territoire alsacien. Grâce à leur position centrale, tout leur est permis, de l'Alsace du Nord au Sundgau. Par contre, pas question de tenter le voyage vers Nancy.

Rayon de 100 km autour de Sélestat - Capture d'écran deconfinement.logiciel-sig

Depuis Wissembourg

En partant de Wissembourg, vous n'aurez pas beaucoup le choix : direction l'ouest ou le sud. Mais vous ne dépasserez pas Sélestat... Pas de visite du vignoble colmarien ! En revanche tout le Bas-Rhin vous est offert.

Rayson de 100 km autour de Wissembourg - Capture d'écran deconfinement.logiciel-sig

Depuis Saverne

Si vous habitez Saverne, les communes de Metz et de Nancy sont atteignables... à condition que des restrictions de circulation ne soient pas établies entre départements. Mulhouse vous restera inaccessible.

Rayon de 100 km autour de Saverne - Capture d'écran CalcMaps

Depuis Saint-Louis

Depuis Saint-Louis, vos déplacements seront très limités. Pas question d'aller à Strasbourg, ou même à Epinal et Besançon. Mais le massif des Vosges vous tend les bras !