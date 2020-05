Déconfinement en Béarn : A l'EHPAD l'écureuil à Pau, on déconfine les résidents

Peu à peu l'étau se desserre autour des maisons de retraite. Les Ehpad sont exposés au Covid et l'objet de tous les principes de précaution depuis le début de cette crise sanitaire. A l'Ehpad l'écureuil à Pau, les 110 résidents sont confinés en chambre depuis le 26 mars. Le régime confinement s'est quand même assoupli. Ceux qui le peuvent ont le droit de se promener dans les couloirs et même se retrouver en petit comité. Mais désormais, ils pourront reprendre les ateliers, prendre les repas en commun au réfectoire. C'est donc la fin d'une période particulière pour les 65 salariés de l'Ehpad, dont Déborah, Vivianne et Aurélie, aides-soignantes et coordinatrice infirmière.

Une mortalité en chute libre depuis trois mois

A l'Ehpad l'écureuil, on fait aussi ce constat qui peut surprendre. Personne n'a attrapé la Covid, chez les résidents comme chez le personnel. Ce dernier a d'ailleurs été dépisté il y a quelques jours. Mais on a constaté aussi que l'on a eu beaucoup moins de décès que les autres années. Un seul en trois mois, c'est très peu. Pour Jérôme Lamirand, le directeur, le confinement a en quelque sorte "aseptisé" l'établissement.