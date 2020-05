Cette commune du Loiret ne rouvrira pas ses écoles le 11 mai, (notamment) parce qu'elle est proche de Paris

Le maire (PCF) de Chalette-sur-Loing, près de Montargis (Loiret), décide de ne pas rouvrir ses écoles, avant début juin. Il invoque "des risques sanitaires importants", et aussi la proximité de sa commune avec l'Ile-de-France qui génère des flux quotidiens de population entre Paris et Chalette.

Trop proche de l'Ile-de-France

"Notre situation géographique, en bordure de l’Ile-de-France, fait qu’il existe un flux important de citoyens se déplaçant à Paris et ses alentours pour y travailler, menaçant ainsi d’accroître la propagation du virus", indique le maire de Chalette-sur-Loing.

Chalette est en effet située à environ 110 kms du centre de la capitale, et chaque jour, des centaines de voyageurs effectuent le trajet en Transilien ou train Rémi Express, entre Montargis (tout proche de Chalette/Loing) et la gare de Lyon, à Paris. Une trentaine d'aller-retours sont proposés chaque jour.

Notre priorité est la santé des Chalettois"

Franck Demaumont ajoute que sa décision est aussi motivée par des raisons sanitaires : "il existe à ce jour des risques sanitaires importants mettant en danger la santé et la vie de nos enfants, de nos personnels, des enseignants et des familles. Cette réouverture ne doit pas être la cause de nouveaux foyers de développement de l’épidémie."

Le gouvernement pointé du doigt

L'élu communiste tâcle également le gouvernement, rappelant que la décision de rouvrir les écoles à partir du 11 mai n'est pas conforme à l'avis initial du conseil scientifique "qui préconisait la reprise en septembre".

Le maire de Chalette-sur-Loing fait d'ailleurs mine de s'interroger : "la réouverture des écoles a-t-elle pour objectif de s’attaquer réellement au décrochage scolaire, ou va-t-elle seulement constituer un mode de garde pour permettre aux parents de reprendre le travail ?"

Pas de réouverture avant juin

A Chalette-sur-Loing, la commune explique travailler actuellement "pour envisager un retour progressif des élèves autour du 2 juin, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire".

Plusieurs autres communes reportent la réouverture des écoles

Rappelons que d'autres communes du Loiret ont déjà annoncé qu'elles ne rouvriront pas leurs écoles la semaine du 11 mai, notamment Saran, autre ville PCF, Saint-Jean-de-Braye ou encore Saint-Jean-de-la-Ruelle.