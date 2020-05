Déconfinement en Côte-d'Or : "le pays ne peut pas rester pendant des mois en apesanteur !" explique le préfet

La Côte-d'Or est toujours encore en rouge en raison de la tension très forte dans les hôpitaux de la région. La loi d'urgence sanitaire a été adoptée par le parlement et sera en vigueur jusqu'au 10 juillet en France. L'une des conséquences, c'est l'interdiction de se déplacer à plus de cent kilomètres de son domicile sans attestation professionnelle ou pour motif familial impérieux.

Motif familial impérieux? Qu'est-ce que ça veut dire ?

Ce sont les mêmes motifs que ceux mentionnés dans la précédente attestation, pour rendre visite à un proche qui a besoin d'une aide ou d'un appui. Mais c'est aussi se rendre à une convocation pour un examen médical. Ce sont en fait les mêmes motifs que lors du confinement mais désormais répliqués pour un rayon de 100 kilomètres.

Si on repasse du rouge au vert, les parcs et jardins pourront rouvrir. Il pourrait y avoir des contrôles dans ces lieux ?

Pour l'instant, les parcs et jardins en zone urbaine ne rouvrent pas. Donc s'il y a des contrôles pour le moment, c'est pour s'assurer qu'ils sont bien fermés. Si on repasse en vert, il appartiendra alors aux gestionnaires de ces parcs et jardins de prendre toutes les dispositions pour limiter le nombre de personnes présentes, ou faire en sorte que les gestes barrières et les distances physiques soient respectés par chacun.

Les plages des lacs sont interdites pour l'instant en Côte-d'Or. Avez-vous déjà reçu des demandes d'ouverture de la part de maires ?

Pas encore, mais je suis à l'écoute des maires et disposé à l'examen attentif, avec eux, de la situation de chaque site concerné. Il vas de soi que si une autorisation est donnée, cela sera accompagné de la mise en place de mesures extrêmement sérieuses comme la limitation de l'accès et du stationnement ou encore l'organisation du type d'activités qu'on pourra y pratiquer. Par exemple la promenade, oui... mais la présence statique en nombre, sans doute plus difficilement.

Pourquoi avez-vous pris la décision de rouvrir des centres commerciaux comme la Toison d'Or à Dijon ?

Le décret sur l'état d'urgence sanitaire prévoit l'ouverture des centres commerciaux. J'avais simplement la possibilité de l'empêcher, mais le principe pour le déconfinement, c'est celui de la liberté des activités et de la circulation. Je l'ai fait parce que je ne pouvais pas faire autrement, compte tenu des éléments fixés par la loi. Le seuil de 40 000 m² s'apprécie non pas sur l'ensemble de la zone commerciale, mais exclusivement sur les surfaces commerciales desservies par une galerie couverte. Pour ce critère, la Toison d'or se situe en dessous. Par ailleurs, un autre critère doit être pris en compte, en l'occurrence celui du "bassin de vie". C'est seulement dans le cas où la population est supérieure à un million d'habitants, qu'on peut s'opposer à l'ouverture du centre commercial, ce qui est loin d'être le cas pour la Toison d'Or. Par ailleurs, des mesures extrêmement rigoureuses sont prévues pour permettre le respect des distances physiques. Et puis le pays ne peut pas rester pas rester pendant des semaines et des mois en apesanteur, sans que l'activité économique ne reprenne et sans qu'il ait des dommages économiques et sociaux très graves, notamment en terme de pertes d'emplois ! Il est de mon devoir de prendre en compte cette considération.

Vous pensez que cet été, on va pouvoir dépasser la zone de déplacement de 100 kilomètres ?

Difficile à dire. On est dans une vraie crise depuis le début, c'est à dire qu'on ne sait pas prévoir ce que sera notre situation même dans deux semaines. C'est la raison pour laquelle un nouveau sas est prévu à la fin de ce mois de mai pour d'éventuelles nouvelles adaptations des mesures pour le mois de juin. Donc pour cet été, il m'est impossible de répondre. On souhaite tous que l'épidémie s'arrête et que toutes les mesures très contraignantes pour nous tous puissent produire leurs effets, pour autant, on ne peut pas prendre de paris pour cet été.