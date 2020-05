Déconfinement en Côte-d'Or : les services de la petite enfance reprennent du service à Beaune

La Côte-d'Or est repassée en vert sur la carte du déconfinement. Les commerces et services rouvrent les uns après les autres. A Beaune, les prestations autour de la petite Enfance rependront du service à compter du 8 juin.

La circulation du coronavirus en Côte-d'Or permet le passage du département de la zone rouge à la zone verte. Cela va permettre la réouverture des collèges et des lycées, mais aussi des différentes prestations autour de la Petite Enfance. A Beaune, ils reprendront du service dès le 8 juin annonce Alain Suguenot, le maire et président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud.

Cependant compte tenu des réglementations et recommandations spécifiques à cette période, les places disponibles seront bien sûr limitées aux personnes prioritaires.

Le calendrier des réouvertures

Ainsi, à compter du 8 juin c’est l’établissement d’accueil du jeune enfant de Beaune Saint-Jacques, qui rouvre ses portes avec 20 places.

Puis, à compter du 15 juin 2020, la Communauté d’Agglomération procédera à l’ouverture de l’établissement Chagny, avec 10 places.

A compter du 22 juin 2020, nous procéderons à l’ouverture de la Cabotte, avec 10 places et de la Micro-crèche de Nolay, avec 10 places.

La Crèche des Blanches-Fleurs, qui durant tout le confinement accueillait les enfants de personnels soignants sera maintenu à 20 places.