Depuis qu'ils ont un calendrier clair du déconfinement, les professionnels creusois de la restauration, de la culture et du tourisme sortent du brouillard. L'Alzire à Jarnages, la Cité de la tapisserie d'Aubusson et le cinéma L'Eden de La Souterraine ont hâte de retrouver leurs clients.

Déconfinement : en Creuse, on pourra retrouver cinémas, verres en terrasse et musées le 19 mai !

Dans un peu moins de trois semaines, on pourra retourner voir un film au cinéma ou flâner dans un musée. Les lieux culturels vont rouvrir le 19 mai. Emmanuel Macron l'annonce ce vendredi dans une interview à la presse régionale. Il donne son plan de bataille pour le déconfinement : première étape lundi avec la fin des 10 km. Deuxième étape le 19 mai avec la réouverture des terrasses, des commerces et des lieux culturels. Le couvre-feu passe à 21h. Troisième étape le 9 juin : couvre-feu à 23h, réouverture des cafés, des restaurants et des salles de sport. Dernière étape enfin le 30 juin avec la fin du couvre-feu. A noter que les discothèques restent fermées.

La cité de la tapisserie d'Aubusson rouvre le 19 mai

A Aubusson, la cité de la tapisserie est ravie de savoir qu'elle pourra rouvrir ses portes le 19 mai explique Alice Bernadac, la conservatrice : "C'est très agréable d'avoir un horizon de réouverture. Même s'il y a une jauge, on pense que ça vaut le coup de rouvrir étant donné ce qu'apporte la culture aux gens." Le public pourra découvrir de nouvelles œuvres, préparées pendant les longs mois de fermeture.

L'Alzire à Jarnages se prépare à rouvrir ses terrasses

Le bar-resto L'Alzire de Jarnages n'a pas encore rouvert les réservations mais ça ne saurait tarder ; l'établissement va accueillir des clients en terrasse dès le 19 mai. "Avoir une date, c'est un soulagement pour la restauration. Cette confirmation fait du bien", sourit le responsable Sébastien Moreau. "Le contact humain manquait beaucoup même si on avait une dérogation pour accueillir les ouvriers du bâtiment."

Côté culture en revanche, Sébastien Moreau n'a pas encore reprogrammé des concerts, alors que L'Alzire en organise une vingtaine par an : "On prend notre temps parce que ça a été très douloureux l'an dernier de déchirer presque tous nos rendez-vous." Son festival prévu en août est maintenu mais il reste un point d'interrogation sur les modalités : "Faire un festival assis n'est pas dans notre identité, vu qu'on passe de la musique actuelle." Il s'interroge sur la mise en place du pass sanitaire.

L'Eden à La Souterraine enlève les toiles d'araignée de sa salle de ciné

Avoir une date de réouverture, Juliette Richard n'y croyait plus. La responsable du cinéma L'Eden de La Souterraine plaisante : "On va enlever les toiles d'araignée qu'il y a dans la salle. C'était quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, on n'avait aucune information. Maintenant, j'ai hâte !"