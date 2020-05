En ce jeudi de l'Ascension, des touristes et des locaux se sont pressés au bord des étangs de la Dordogne. Théoriquement, il est interdit de s'installer sur les plages, encore plus de se baigner. Mais certains ont laissé les enfants nager.

Déconfinement en Dordogne : "on a pas pu résister à se baigner" dit une promeneuse de l'Ascension

La plage de l'étang de Tamniès est théoriquement interdite à la baignade et à la bronzette

C’est plutôt inespéré. Malgré l’interdiction d’aller à plus de 100 km de chez soit, pendant le week-end de l’Ascension, et bien les touristes semblaient pourtant présents dès hier, le jeudi de l’Ascension, sur les points les plus touristiques de la Dordogne.

Alors il s’agit bien souvent de touristes venus des départements voisins : Lot, Lot et Garonne, Corrèze, Gironde ou Haute Vienne. Et puis il y a les locaux qui ont décidé d’aller s’aérer un peu la tête au bord des étangs comme au bord de celui de Tamniès en Périgord noir (nord de Sarlat)… Et malgré l’interdiction de se poser sur la plage et de se baigner, certains n’ont pas pu résister !

"J'ai nagé, j'ai nagé sous l'eau" dit Joël, un petit garçon, avec un grand sourire.

"Moi je ne me baigne pas, mais c'est pour le petit. Il fait trop chaud et à la maison on n'a pas de piscine" dit Sandra, originaire de Montignac, qui a planté le parasol sur la plage.

Des passants agacés

"Il fait beau, on est venus profiter du beau temps, se détendre" disent également Sophie et Guillaume, venus de Sarlat. "Les deux mois de confinement à la maison, cela a pu être un peu long" dit la maman. D'ailleurs leurs deux enfants et petits-enfants se baignent juste à côté.

Mais cette ambiance de vacances très détendue agace aussi certains. Comme cette maman, venue avec ses trois enfants, qui eux, n'ont pas le droit à la baignade, et qui du coup, font un peu la tête.

Certains ont déjà pris la route de l'étang de Tamniès © Radio France - France bleu Périgord

"Ca m'agace. On vient pour profiter, u final les enfants font la gueule, donc c'est désagréable. Là il n'y a personne à qui demander si on peut au moins barboter, tremper juste les pieds. Alors on respecte, c'est tout" dit la maman.